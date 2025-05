Playoff scudetto: Grill Park Ferrara in semifinale, sfide decisive in Serie A e B

Nei quarti di finale di ritorno dei playoff scudetto “Banca Mediolanum”, il Grill Park Ferrara sconfigge la Baracca di Guendalo, 6-3 con tripletta di Mantovani. In semifinale il Grill Park incontrerà la Giglio che ha eliminato il F.lli Arveda/Pizzeria 1000 Miglia: 5-1 ad inizio ripresa con le reti di Nava, Di Maso, Schwoch e doppietta di Zanettini; F.lli Arveda che si rifà sotto sul 4-5, doppietta di Finotti, poi punizione di Bono e tap-in di Nicastro, ma la chiude Ferrari con la percussione del definitivo 6-4.

Dall’altra parte del tabellone il Ristorantino Sidun esce vincitore dalla doppia sfida contro il Bar la Coccinella. Dopo che l’andata era terminata 3-3, Bar la Coccinella avanti con il gol in mischia di Zappalà e primo tempo che si chiude sull’1-1 grazie alla combinazione Morina-Cannizzaro-Morina con rasoterra nell’angolino. Nella ripresa il Sidun prende in mano il match e il gol arriva con una giocata di Cannizzaro che mette a sedere portiere e difensore con una finta e poi riesce ad infilare tra una selva di gambe, finisce 2-1 Sidun.

L’altra emifinalista uscirà dalla sfida tra Bello Immobiliare e Magic Pizza che hanno giocato il match di andata dopo il rinvio di settimana scorsa. Un Bello Immobiliare, presentatosi in soli 6 effettivi, senza Boarini, Nutini e Cantelli resiste agli assalti del Magic Pizza, al vantaggio su punizione di Antoniciuc risponde Montesi trasformando un tiro libero, Gara 1 termina 1-1.

Nei playoff di Serie A “Giara Assicurazioni” due semifinaliste si conoscono già, Francolino e Irruentes, mentre il Basilico attende la vincitrice di Exera-Fast Car, 12-6 in Gara 1. Le 3 squadre qualificate, in realtà, hanno tutte perso nel match di ritorno: un Foto Express/Maracaibo finalmente al completo, che all’andata aveva perso 4-7, sconfigge il Francolino con il poker di Giordano, la tripletta di Barani e la doppietta di Gennari, 9-8, ma non basta, in semifinale ci vanno Guarnieri e compagni: poker di M. Serafini, doppietta di Malagutti e timbri di Bianchi e A. Serafini; il Basilico, forte del 5-2 di gara 1, resiste ad oltranza contro il Kafè Bacchelli, 0-0 all’intervallo, e 0-2 finale, Porcari e autogol di Artioli; gli Irruentes la sbloccano con Lavoro, ma la Lyb/Fondazione dalla Terra alla Luna la ribalta con Menichelli e Nardin. Nella ripresa Pagano firma il pareggio, non basta l’eurogol di Coni con una mezza rovesciata al volo, 3-2 Lyb, ma passano gli Irruentes.

Nei playoff di Serie B “Edilizia Marchetti” perentorio 8-0 del Tabacchi Levigatura Marmi alla Pizzeria Zadrima, triplette di Maistrello e Pirani. In semifinale se la vedrà con il Bar Duomo che forte del 10-3 dell’andata si può permettere di perdere, 7-4, contro l’Autofficina Lodi, triplette di Perina e Bentivoglio per il Lodi, 3 volte Lufrano e poi Bottoni nella ripresa per il Bar Duomo. Dopo il 9-2 dell’andata il Carni e Sapori sconfigge 6-5 il Sol de Montalto, doppiette di Zanforlin e Giavara, e attende la vincente di Osteria Strabassotti – Ferrutensile: 4-1 in gara 1, diagonale di Molinari e punizione di Pavan nel primo tempo, tocco delizioso di Ziosi e Zeneli su assist di Artioli per il 4-0 Osteria Strabassotti, gol della bandiera di Cabassa per il Ferrutensile.