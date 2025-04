Playoff Seconda Categoria: Bibe-Campiglia e Unione Poliziana in Finale

Playoff Seconda categoria girone E Bibe-Campiglia-1-2. Al 122’ il gol che manda in estasi i biancoazzurri di mister Bianchini, qualificati per la finale playoff di Seconda categoria girone E: domenica la sfida con l’Impruneta Tavarnuzze. Gara equilibrata, ma all’inizio della ripresa ecco il gol di rapina di Guarino. Un vantaggio che dura 12 minuti perché i fiorentini trovano il pari. Stesso risultato al 90’ e quindi si và ai supplementari. Al 103’ il Campiglia in 10 per l’espulsione di Mangiavacchi. Al 122’ punizione dalla 3/4: sale anche il portiere Mandorlini che colpisce di testa. Il portiere avversario respinge per il tap in vincente di Panariello.

Playoff Seconda categoria girone L Fonte Belverde-Unione Poliziana-1-2. Successo dell’Unione Poliziana, che passa dunque alla finale playoff in virtù. Guerrini e Pignatelli gli autori dei gol ospiti. Firme che permettono alla Poliziana di giungere alla finalissima di girone. Olimpic Sarteano-Cetona-3-3. Il pareggio conclusivo, dopo i supplementari, premia l’Olimpic Sarteano, atteso adesso dalla finale con l’Unione Poliziana. Domenica prossima la sfida decisiva per la determinazione della prima della classe a livello di raggruppamento nei playoff e in vista della prosecuzione del cammino per la promozione in Prima tra le varie contendenti.

Spareggio salvezza Seconda categoria girone L. Virtus Asciano-Vescovado-2-1 Ai supplementari la Virtus Asciano conquista successo e salvezza, a spese di un Vescovado che pure era andato in vantaggio con la rete Pianigiani sognando di centrare l’obiettivo. La doppietta di Daniel Barbi permette però ai virtussini di raggiungere invece il traguardo grazie al 2-1 dopo 120 minuti di battaglia in senso sportivo. Virtus Asciano ancora in Seconda e Vescovado costretto alla Terza, in base ai verdetti del campo.

Paolo Bartalini