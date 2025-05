Playoff Serie C: Albinoleffe, Pescara e Crotone in campo, Rimini attende l'avversaria

Si gioca domani il secondo turno dei playoff di serie C. Il Rimini, che entrerà in gioco nella fase nazionale domenica, resta alla finestra aspettando di conoscere il nome dell’avversaria. Domani invece faranno il loro esordio nei playoff Albinoleffe, Pescara e Crotone, quarte classificate in regular season, che affronteranno in casa le squadre con la classifica peggiore in novanta minuti al termine dei quali il miglior piazzamento sarà decisivo in caso di parità. Definito, dunque, il quadro degli accoppiamenti (si gioca alle 20): nel girone A ci saranno Albinoleffe-Atalanta U23 e Renate-Giana Erminio; nel girone B Pescara-Pianese e Arezzo-Vis Pesaro; chiude il girone C con Crotone-Juventus Next Gen e Catania-Potenza. Terminata la fase del girone, si passerà alla fase nazionale, dove gli abbinamenti verranno determinati tramite sorteggio (in diretta su SkySport24 giovedì alle 12:30) da un ospite d’eccezione: l’allenatore Fabio Pecchia, in C come giocatore nell’Avellino e da tecnico alla guida di Latina e Juventus Next Gen. Da quel sorteggio scaturirà l’avversaria del Rimini, che avrà il vantaggio di essere testa di serie da vincitrice della Coppa e potrà giocare la partita di ritorno in casa (mercoledì 14) così come le terze classificate Feralpisalò, Torres e Monopoli. La squadra di Buscè attende, intanto continua la preparazione in vista della sfida di domenica. Il tecnico dovrà rinunciare al lungodegente Cernigoi e a Gorelli, per entrambi la stagione è conclusa. Tutti gli altri sono a dispozione.