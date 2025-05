Playoff Serie C: Arezzo sfida Vis Pesaro nel secondo turno

AREZZOArchiviato il primo turno playoff, le squadre di serie C ancora in corsa tornano in campo già domani sera per il secondo turno della fase interna a ciascun girone. Anche in questo caso si gioca in gara secca in casa della squadra meglio classificata in campionato. Questi gli accoppiamenti: Albinoleffe-Atalanta U23 e Renate-Giana Erminio per il girone A; Pescara-Pianese e Arezzo-Vis Pesaro per il girone B; Crotone-Juventus Next Gen e Catania-Potenza per il girone C. Chi si qualifica accede al primo turno nazionale. Da questo momento in poi, tutti i turni si disputano in gare di andata e ritorno con il ritorno in casa della meglio classificata in campionato.

Nel primo turno nazionale, che si giocherà domenica 11 maggio e mercoledì 14 maggio, entrano in gioco le terze classificate di ciascun girone, che saranno teste di serie insieme al Rimini vincitore della Coppa Italia e alla squadra con la miglior posizione di classifica e il miglior coefficiente tra quelle qualificatesi dal secondo turno. Questo significa che, se l’Arezzo si qualificasse, giocherebbe l’andata in casa domenica 11 e il ritorno fuori casa mercoledì 14. Le teste di serie verranno abbinate alle altre cinque squadre tramite sorteggio. Queste, infine, le date, dei turni successivi: secondo turno nazionale (entrano in gioco le seconde classificate) domenica 18 e mercoledì 21, semifinali domenica 25 e mercoledì 28, finali 2 giugno e 7 giugno.