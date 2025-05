Playoff Serie C e D: Vicenza sfida Ternana, Ravenna e Bellaria Igea Marina in azione

Mancano gli ultimi verdetti prima di arrivare al capolinea di una lunghissima stagione in campo. Dalla serie C alla Prima Categoria. In Lega Pro c’è ancora da decidere quale sarà la squadra che raggiungerà Padova, Virtus Entella e Avellino in serie B. Siamo alla stretta finale: le final four. Oggi si giocheranno le gare d’andata con i fari puntati sul big match tra Vicenza e Ternana al ’Menti’. Ma sarà interessante vedere anche quello che succederà al Pescara sul campo dell’Audace Cerignola.

Scendendo in serie D, esattamente nel girone D, c’è l’ultimo atto dei playoff da seguire con il Ravenna che al ’Benelli’ sarà pronto a vedersela con il Tau Altopascio per decidere chi, alla fine, riuscirà a vincere quegli spareggi che non danno diritto al salto di categoria, ma che in ottica ripescaggi saranno fondamentali. Con il Pietracuta uscito di scena nella fase regionale, toccherà al Mezzolara tenere alto il nome dell’Emilia-Romagna agli spareggi nazionali con gli emiliani che oggi saranno impegnati sul campo del Montespaccato.

Nessuna squadra di casa nostra ancora in gioco anche in Promozione con lo Young Santarcangelo appena uscito di scena dai playoff. Toccherà a Comacchiese e Bobbiese vedersela per un posto in Eccellenza. La prima categoria invece parla ancora il romagnolo con il Bellaria Igea Marina impegnato nella semifinale dei playoff regionali. Appuntamento oggi lontano da casa, precisamente nel Parmense, per la gara contro il San Secondo. Il sogno continua.

Serie C. Playoff final four (semifinali, andata, ore 20): Audace Cerignola-Pescara, Vicenza-Ternana.

Serie D (ore 16). Poule scudetto (semifinali, andata): Siracusa-Ospitaletto. Ieri: Livorno-Bra. Girone D. Playoff (finale, ore 20): Ravenna-Tau Altopoascio.

Eccellenza (ore 16). Spareggi nazionali (1º turno, andata): Montespaccato-Mezzolara, Montecchio-Vianese.

Promozione (ore 16.30). Playoff (finale regionale): Comacchiese-Bobbiese. Già giocate (semifinali): Young Santarcangelo-Comacchiese 0-1, Bobbiese-Campagnola 1-0.

Prima Categoria (ore 16.30). Playoff regionali (semifinali): Maranello-San Vittore, San Secondo-Bellaria Igea Marina. Già disputati quarti: Bellaria Igea Marina-Reno Molinella 3-1, San Vittore-Galaezza 4-0.