Playoff serie C, finale amaro al Benelli: Vis Pesaro raggiunta in extremis dal Rimini

Pesaro, 11 maggio 2025 – Inizia con il botto la fase nazionale dei playoff di serie C per Vis Pesaro e Rimini. Il fato ha infatti voluto che al Benelli si assistesse ad uno spettacolo sugli spalti mai visto prima. Biglietti polverizzati in poche ore, con l'entusiasmo che è alle stelle. Una stagione che per entrambe le compagini entrerà nella storia, ma tuttavia la voglia di continuare a stupire è ancora tanta e lo si percepisce fin dai primi minuti del derby.

Il Rimini parte meglio: al pronti e via Cinquegrano costringe Vukovic ad alzare il suo cross insidioso sopra la traversa e al dodicesimo Parigi inquadra la porta dal limite con una conclusione però troppo debole. La Vis esce alla distanza e al quarto d'ora di gioco sfiora la rete da corner. Solo uno strepitoso Colombi può infatti evitare il gol di Bove di testa. Sulla respinta anche la semi rovesciata di Ceccacci viene rimpallata. La partita è scoppiettante e al venticinquesimo la botta al volo di Parigi si va a schiantare sul palo.

La risposta vissina arriva soltanto un minuto dopo con una conclusione di Pucciarelli che viene messa in corner da un Colombo in allungamento plastico. Ed è proprio da quel corner che nasce il gol biancorosso. Bove svetta sopra a tutti fornendo un assist a Paganini che al ventisettesimo insacca. Il Rimini subisce il colpo e si fa assediare dalla Vis di mister Stellone riuscendo a rendersi pericoloso dalle parti di Vukovic soltanto con Garetto a cinque minuti dal termine del primo tempo.

Nella ripresa la Vis sfiora il gol del raddoppio. Al settimo infatti dopo il miracolo di Colombi su una conclusione a botta sicura di Paganini, Cannavò insaca il 2-0. Il suo gol è però annullato da un fallo a inizio azione. Il pressing della Vis è altissimo e il Rimini risulta innocuo fino al novantunesimo quando Lombardi con una prodezza a giro porta il derby in parità.

La sua conclusione dal limite dell'area bacia prima la traversa per poi insaccarsi in rete. Il pressing finale vissino non porta frutti e la squadra di Stellone sarà dunque costretta a vincere mercoledì al Romeo Neri di Rimini. Nulla è ancora deciso.

Vis Pesaro: Vukovic, Ceccacci (1' s.t Di Renzo), Bove (20' s.t Tavernaro), Coppola, Cannavò, Paganini, Pucciarelli, Zoia, Di Paola (31' s.t Obi), Okoro (37' s.t Raychev), Nicastro.

Rimini: Colombi, Megelaitis, Bellodi, Lepri, Cinquegrano (7' s.t Falbo), Garetto (31' s.t Conti), Langella, Piccoli (7' s.t Lombardi), Longobardi, Parigi (31' s.t Cioffi), Ubaldi (16' s.t Gagliano).

Arbitro: Andrea Calzavara da Varese.