Playoff Serie C: Vis Pesaro e Atalanta U23 avanzano, Catania e Crotone vincono in casa

Ieri sera si sono giocate tutte le sfide del secondo turno playoff di serie C, l’ultimo in cui le gare si giocavano esclusivamente tra formazioni dello stesso girone. Dal prossimo infatti inizierà la fase nazionale, con l’ingresso nella competizione, via via delle squadre arrivate in posizioni più alte in regular season o come il caso del Rimini vincitori della Coppa Italia di categoria.

Per quanto riguarda il girone B, quello della Pianese, la sorpresa è il successo corsaro della Vis Pesaro (1-0 firmato Okoro dopo che i marchigiani avevano sbagliato anche un rigore) ad Arezzo e l’eliminazione degli amaranto di Bucchi al quale evidentemente non ha portato fortuna il fresco rinnovo pluriennale.

Nel girone A altro successo esterno quello della Atalanta U23 che vince in rimonta 3-1 nel derby contro l’Albinoleffe. Successo fuori casa all’ultimo tuffo per la Giana Erminio che vince nella vicina Renate per 2-1 grazie ad una rete al 96’ di Tirelli.

Infine le sfide del girone C. Il Catania batte 1-0 il Potenza grazie ad una rete del bomber Inglese nel finale dopo una gara in cui i lucani avevano fallito anche un rigore sullo 0-0. Fattore campo rispettato anche a Crotone, 1-0 contro la Juventus Next Gen.