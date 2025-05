Playoff Serie D: Lentigione e Tau Altopascio si sfidano per la semifinale

I playoff erano l’obiettivo di entrambe le squadre. Probabilmente non pensavano di poter competere con squadroni come Forlì, Ravenna e la stessa Pistoiese, che hanno anche grandissime tradizioni, ma di lottare per un posto al sole questo sì, anche se vincere i playoff non garantisce nulla in chiave futura, salvo la stesura di una classifica dei vari gironi utile solo in caso di ripescaggi. Lentigione e Tau Altopascio (Lu) si affrontano oggi alle 16 al Levantini Immergas Arena nel match che mette di fronte la terza e la quarta piazzata del girone D di Serie D, mentre l’altra gara sarà proprio Ravenna-Pistoiese, in programma alle 19. Si gioca in gara unica in casa della miglior posizionata in regular season, con l’eventuale pareggio che al 90’ darà il via ai due classici tempi supplementari. Non si sbloccasse ancora il risultato, al turno successivo passerebbero Lentigione e Ravenna, non essendo previsti i tiri di rigore. Il Lentigione ha dunque il vantaggio del fattore campo che però nella gara con la Sammaurese è trasceso nel lancio di un fumogeno che ha portato a un’ammenda di 100 euro per la società rivierasca. Lentigione e Tau Altopascio arrivano a questa semifinale in buone condizioni, il Lentigione al completo se si esclude il lungo degente Valerio Nava, operato a un ginocchio già a novembre ’24 e ora quasi al recupero totale. I lucchesi sono invece senza gli squalificati Matteo Bongiorni e Michele Bruzzo. Tra le file dei toscani, allenati da Simone Venturi, troviamo l’ex Matteo Meucci (al Lenz nel 2017) e ci sono ottimi giocatori come il bomber Matteo Motti (19 reti) e Mattia Lombardo. Oggi arbitra Francesco Polizzotto di Palermo e per l’occasione dei play-off c’è pure il quarto ufficiale che sarà Marco Zini di Udine.

Claudio Lavaggi