Playoff Serie D: Orvietana e Seravezza in finale dopo vittorie decisive

Si sono disputati ieri i playoff del girone E di serie D con le due semifinali. La prima era il derby umbro dello stadio Blasone di Foligno dove i padroni di casa della Fulgens, clamorosamente giunti secondi dietro al Livorno al loro primo anno nel massimo livello dilettantistico nazionale, hanno perso contro un’altra formazione decisamente sorprendente ovvero l’Orvietana capace di giocare un grandissimo finale di stagione di guadagnarsi il quinto posto a discapito di Robur e Grosseto escluse dalla post season a sorpresa.

A Foligno l’hanno spuntata i biancorossi passati in vantaggio al 18’ col rigore di Panattoni e raggiunti nel finale del primo tempo da un altro rigore, stavolta realizzato da Calderini. Nella ripresa, all’11’, il 2-1 definitivo per i ragazzi di Rizzolo che staccano così il pass per la finale.

Nell’ultimo atto l’Orvietana giocherà contro il Seravezza di mister Brando che ieri ha battuto in casa il Ghiviborgo di Bellazzini in un derby lucchese: decisivo il gol di Benedetti nel finale del primo tempo. La finale dai play off del girone E che si disputerà domenica 18 maggio alle 16.