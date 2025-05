Playoff Terza Categoria: Polisportiva Camerlona e Giovanili Santerno pronte per le semifinali

Quarti di finale dei playoff in Terza con vista sulle semifinali, nelle quali entrano in gioco le seconde classificate, Polisportiva Camerlona (girone A) e Giovanili Santerno (B). Sono le favorite a passare il turno, senza alcuna vittoria in trasferta. Nel girone A ci va vicinissimo il Giovecca che porta i supplementari la favorita Godo che, però, alla fine la spunta 2-1 e vola in semifinale dove affronterà la Marradese, dominatrice 3-0 sul Wild Bagnara grazie alla doppietta di Matteo Naldi e al gol di Casalone, capocannoniere del girone nella stagione regolare assieme a Diop del Godo e Montanari Gatti del già promosso San Zaccaria. Infine 2-1, sulle Saline Romagna, anche per il Junior Cervia prossimo avversario del Camerlona. Nel girone B passa 2-1 sul Conselice lo Sporting Lugo di Mario Mazzotti (foto) grazie a Cumali ed El Ghazali. Lughesi avversari della Giovanili Santerno. Sospesa prima del termine ma sul 2-0 Real Voltanese-Vatra con la probabile vittoria a tavolino dei primi. Infine 1-0 della Compagnia dell’Albero sul Biancanigo. Terza Categoria (quarti). Girone A: Marradese-Wild Bagnara 3-0, Godo-Giovecca 2-1 dts, Junior Cervia-Saline Romagna 2-1. Semifinali: Pol. Camerlona-Junior Cervia, Marradese-Godo. Girone B: Real Voltanese-Vatra sosp. 2-0, Compagnia dell’Albero-Biancanigo 1-0, Sporting Lugo-Conselice 2-1. Semifinali: da Giovanili Santerno-Sporting Lugo e R.Voltanese-C. dell’Albero.

u.b.