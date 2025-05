Playoff Terza Categoria: sfide decisive nei gironi A e B per la promozione

Scattano oggi, con le tre partite del girone A, i playoff di Terza Categoria per salire di categoria. Due i tabelloni della post season, uno per girone, quindi alla fine si avranno due vincitori, uno per girone. Nel girone A la Marradese al "Nannini" ospita il Wild Bagnara, mentre a Castiglione di Cervia il Junior se la vedrà, nel derby, col Saline Romagna nella gara sulla carta più equilibrata. Infine il Godo sarà impegnato in casa contro il Giovecca con l’obiettivo di sfruttare al meglio il suo pirotecnico attacco. Domani, invece, spettacolare quarto di finale tra Real Voltanese e Vatra con i due bomber del girone B: Lamkja per gli ospiti, capocannoniere del girone B con 23 gol e Spina (21) per i padroni di casa, Spina punta di diamante di una squadra capace di segnare la bellezza di 99 gol nella stagione regolare. La Compagnia dell’Albero affronterà in casa il Biancanigo mentre il Conselice farà visita allo Sporting Lugo. In caso di parità al 90’ si giocheranno i supplementari e, in caso di ulteriore parità al 120’, a passare il turno sarà la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Programma Playoff (quarti, ore 16,30). Girone A: Marradese-Wild Bagnara, Godo-Giovecca, Junior Cervia-Saline Romagna. Già in semifinale Pol. Camerlona. Girone B: Real Voltanese-Vatra, Compagnia dell’Albero-Biancanigo, Sporting Lugo-Conselice. Già in semifinale Giovanili Santerno.

u.b.