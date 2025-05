Playoff Terza Categoria: Union 81 sconfitto, polemiche arbitrali accese

Il primo turno dei playoff di Terza Categoria ha lasciato grandi polemiche in casa Union 81, sconfitto 3-2 dal Terre di Castelnuovo dopo essere stato avanti 2-0, col presidente Fabio Panzani che punta il dito verso l’arbitro. "Siamo stati pesantemente penalizzati – spiega – per un mancato rosso ai nostri avversari, l’espulsione assurda del nostro allenatore e il loro terzo gol in macroscopico fuorigioco. Da presidente dico che con questo livello arbitrale il gioco del calcio non è più credibile e così non si può andare avanti. Dopo quello che ho visto domenica mi domando perché continuare a portare avanti una squadra per poi vedere una stagione compromessa da direttori di gara non all’altezza, è assurdo".

Il Giudice intanto ha fermato per 4 giornate Mineo (Cognentese) per offese all’arbitro e fra le squadre qualificate per 2 Okwesa della Cortilese. Questo il programma delle quattro semifinali di domani sera (20,30): nel girone ’A’ Madonna di Sotto-Terre di Castelnuovo U23 e Magreta-San Francesco (campo "Mazzoni" di Modena), nel ’B’ V. Possidiese-Gaggio e Cortilese-Concordia.

d.s.