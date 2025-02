Playoff Under 17. Le biancazzurre conquistano il pass per la fase interregionale

Via alla fase interregionale. Le Under 17 della Femminile Riccione non lasciano scampo alla Rinascita Doccia (5-3) e proseguono il proprio cammino. Il prossimo step, al quale prenderanno parte 32 squadre, scatterà il 16 febbraio e si concluderà a maggio. Le biancazzurre della Perla Verde sono state inserite nel gruppo C insieme a Pisa, Fiorentina, Arezzo, Bologna, Sassuolo, Cesena e Ternana.

Si chiude invece senza il conforto di almeno un risultato utile il percorso delle Under 17 della San Marino Academy nel playoff di categoria. Anche l’ultimo impegno si traduce in un ko per le ragazze di Zaghini, avanti dopo 2’ sul campo del Pisa ma poi raggiunte da Aliotta, a segno su rigore. La doppietta di Cannavò permette alle toscane di prendere quota, e la cosa diventa ancor più vera dopo i centri di Alice e Camilla Telleschi ed il secondo rigore di giornata del Pisa, questo trasformato da Pucci. Paone accorcia le distanze nel finale, ma il gol della Titana non è l’ultimo sussulto di un match che si chiude, di fatto, con il punto del 7-2 a firma di Gambuti.