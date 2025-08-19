Pochetti, dg della Civitanovese: "Obiettivi? Vincere ogni domenica"

Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, a che punto siete con il mercato?

"Abbiamo trovato l’accordo con Macarof che dunque rinnova per un altro anno: il giocatore si sta allenando con noi. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sarebbe dovuto arrivare un difensore centrale, ma c’è stato un ritardo nel volo e quindi sarà qui nelle prossime ore. Il giocatore giunge dall’Argentina, ma non è uno sconosciuto. Si tratta invece di un profilo scelto. Ha 38 anni, ha disputato partite di Champions League ed Europa League e vari campionati sudamericani. Fisicamente è integro, ha struttura ed è mancino".

Per quanto riguarda l’attacco?

"Avevamo scelto un calciatore, ma ha rimandato diverse volte l’arrivo e quindi abbiamo annullato la trattativa. C’è bisogno di gente affamata. Abbiamo piani B, ma non vogliamo sottostare a cifre folli. La punta arriverà sicuramente dopo mercoledì. Prima chiudiamo con Macarof e con il difensore. Ganev sarà tesserato".

È tutto per quanto riguarda gli acquisti?

"Se nel finale di mercato ci sarà l’occasione di ingaggiare anche un altro centrale difensivo, non ce la lasceremo sfuggire. Sennò, siamo a posto così. D’altronde, ci sono tanti giocatori che sono parte del gruppo, come Candia, che non abbiamo ancora ufficializzato e presto lo faremo. Inoltre, vogliamo dare fiducia ai tanti giovani come Pompili, Renzi e Malaccari ed attingere anche dalla Juniores".

Quale obiettivo a livello di classifica?

"Non ci sono obiettivi. Bisogna vincere ogni domenica. Per farlo, dobbiamo preparare al meglio ogni dettaglio in modo che, quando usciremo dal campo, non avremo nulla da recriminare a noi stessi. A livello societario, vogliamo tornare ad essere attrattivi per i giocatori del luogo. Purtroppo, negli ultimi due mesi, tutte le vicende che hanno ruotato attorno al nostro club non ci hanno fatto bene. E da questo punto di vista, tanto di cappello a chi ha deciso di restare o di venire qui".

Come procede con la ricerca di sponsorizzazioni?

"Stiamo lavorando su delle partnership. Il comunicato della tifoseria che non invitava le persone a darci una mano ha messo in difficoltà chi invece voleva farlo. Ma l’obiettivo primario è aprirsi alla comunità. Ho cercato un dialogo con i tifosi. Voglio parlare con loro per dire che la Civitanovese non è di Profili, ma dei tifosi. Perché Profili passa, ma i tifosi c’erano e ci saranno sempre. Se non vogliono presenziare alle partite interne, mi piacerebbe comunque che vengano agli allenamenti per incitare i ragazzi".