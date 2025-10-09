Pochetti sull’esonero di Mercanti: "Civitanovese, serviva una sterzata"

"La decisione di sollevare Mercanti è stata presa ascoltando tutti. Il mercato? Se servirà intervenire, non ci tireremo indietro". Parole di Paolo Pochetti, direttore generale della Civitanovese, a margine del cambio di guida tecnica, con la panchina passata da Andrea Mercanti a Daniele Marinelli. Pochetti tiene a precisare che "dal punto di vista umano, si è trattato di una scelta molto sofferta e travagliata. Infatti – afferma il dirigente milanese – ringrazio pubblicamente Mercanti perché mi ha permesso di conoscere la realtà locale, portandomi in giro per Civitanova e presentandomi tante persone. Andrea è stato il primo a mettersi a disposizione quest’estate, in un momento molto difficile".

Per l’ex tecnico rossoblù si è rivelata fatale la crisi di risultati, con la squadra scivolata al penultimo posto in seguito alla terza sconfitta. "Perciò, serviva una sterzata – motiva Pochetti –, senza nulla togliere all’operato di Mercanti, in merito al quale non ho particolari obiezioni. Prima di compiere il passo decisivo, abbiamo ascoltato il parere di tutti i dirigenti, area tecnica e squadra". E sul successore: "Marinelli era una delle prime scelta in caso di cambio. Quello che gli chiediamo è semplicemente portare la giusta mentalità per conquistare punti".

Bisognerà risolvere il problema del gol, dato che la squadra crea ma non capitalizza. "Contro l’Urbania – commenta il dg – si è ripetuto il copione delle precedenti partite: ci siamo fatti gol da soli e abbiamo sciupato cinque occasioni nitide. Però ho rivisto la rete annullata ad Handzic e segnalo che era regolare". Tuttavia una risposta a questi problemi potrebbe arrivare dal mercato. "Il nuovo allenatore deve prima conoscere bene i giocatori in questa settimana di lavoro. All’inizio della prossima, quando avrà un quadro più chiaro, valuteremo insieme. La disponibilità c’è, faremo tutto ciò che si dovrà fare", conclude Pochetti lanciando un messaggio sicuramente più positivo rispetto alle settimane precedenti, quando invece sembrava che il budget non permettesse ulteriori sforzi.

Tornando al campo, ieri è stato il secondo giorno agli ordini del neo trainer Marinelli che anche in questa occasione ha tenuto i ragazzi impegnati per circa due ore. Molto lavoro con la palla per concludere con esercizi muscolari in vista della difficile trasferta di Montefano, dove i rossoblù dovranno fare i conti con l’assenza di capitan Visciano fermato per due giornate dal giudice sportivo.