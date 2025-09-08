Podismo: ottimi risultati per il parco delle apuane. Carrarese Arena, il mancino che mancava: "Felice di essere in questo gruppo fantastico»

Antonio Calabro ha finalmente il suo giocatore mancino. Mancava in squadra un attaccante di piede sinistro in grado di rendere complete le alternative tattiche in fase offensiva e l’arrivo negli ultimi minuti del mercato di Alessandro Arena ha colmato questa lacuna. Il piccolo (di statura) siciliano è l’uomo che fa al caso degli azzurri ed era già stato cercato in precedenza all’inizio delle contrattazioni. La Carrarese lo conosce bene per averlo già affrontato come avversario per due annate consecutive in serie C quando militava nel Gubbio e per averle creato sempre grandi problemi con la sua tecnica e velocità. In particolare nella stagione 2022-2023 la squadra eugubina si impose per 2-0 allo stadio dei Marmi e Arena firmò il gol del raddoppio.

"Sono davvero contento di questa nuova destinazione – ha spiegato lo sgusciante attaccante nativo di Marina di Ragusa ai canali ufficiali del club marmifero –. In questi giorni mi sto integrando col gruppo e con i compagni. Alcuni di loro già li conoscevo, altri meno. Tutti comunque mi stanno dando una mano a inserirmi in questo gruppo fantastico". Per Arena naturalmente obiettivi di squadra e personali si intersecano fra di loro. "La cosa più importante è arrivare con la Carrarese più in alto possibile in classifica e sappiamo che non sarà facile perché il campionato di serie B è complicato da affrontare, ogni partita ti impegna al massimo obbligandoti a dare sempre il cento per cento. A livello personale l’obiettivo è dare una grande mano nella fase realizzativa".

Immancabile per il venticinquenne tutto pepe arrivato in prestito secco dal Pisa è la domanda sulla posizione che ricoprirà in campo. "Posso fare l’esterno, il trequartista o anche giocare nei due davanti. Naturalmente molto dipenderà dal modulo che vorrà adottare il tecnico. Ho conosciuto mister Calabro e l’ho visto molto determinato nei suoi principi di gioco, soprattutto a livello tattico. Sicuramente mi darà anche lui una grossa mano ad affrontare questa stagione". Per Arena questa sarà la terza stagione in serie B dove col Pisa ha già totalizzato 46 presenze condite da 3 gol e 4 assist.

Gianluca Bondielli