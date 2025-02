Poggesi torna a ruggire tra i Leoni. Ingaggiato anche il baby D’Amato

Il ritorno di Andrea Poggesi (foto) e l’approdo in giallorosso del baby Gabriele D’Amato. Due ingressi nella rosa di mister Calderini per il prosieguo del campionato di serie D girone E 2024-2025, L’esterno Poggesi, classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, riuscì a compiere nel Poggibonsi edizione 2021-2022 un autentico exploit nel rendimento, contribuendo in maniera notevole all’ascesa dei Leoni in quella stagione a lungo caratterizzata dal testa a testa in chiave promozione con il San Donato Tavarnelle (società che domenica ospiterà proprio il Poggibonsi allo stadio Leonardo Pianigiani). Da lì per Poggesi il passaggio all’Arezzo e le successive esperienze professionistiche anche in forza alla Pro Sesto e al Team Altamura. Fino alla rentrée, senz’altro gradita all’ambiente, nell’organico del Poggibonsi. Un altro giocatore di fascia per i Leoni è Gabriele D’Amato. Scuola Fiorentina, il classe 2006 prima di mettersi a disposizione di Calderini e degli altri componenti dello staff ha vestito la maglia del Prato, sempre in D. Gli inserimenti in gruppo di Poggesi e D’Amato si aggiungono all’operazione del ds Jacopo Galbiati, che ha condotto nelle scorse settimane in viale Marconi l’under Stefano Seri, formatosi nel Siena e poi nell’Asta Taverne in Eccellenza. Seri è stato utilizzato nelle fasi conclusive della sfida in trasferta con l’Ostiamare e poi nell’intera ripresa della gara casalinga con il Montevarchi.

Paolo Bartalini