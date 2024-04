Poggibonsi a caccia di un altro acuto. Calderini avverte: "Seravezza forte"

Sul cammino del Poggibonsi una formazione capace di distinguersi per l’ottimo rendimento. È la squadra del Seravezza Pozzi, attuale sesta posizione in graduatoria, nei mesi scorsi anche leader del girone E di serie D - a sorpresa, ma non troppo - e adesso decisa ad apporre il proprio timbro sul campionato giocando le carte necessarie per l’ingresso nei playoff in questa fase di conto alla rovescia in direzione dell’epilogo della regular season. Un motivo in più affinché il Poggibonsi non si senta ormai sazio di punti e al riparo dagli imprevisti tipici del cammino. Le recenti due affermazioni consecutive, a Sansepolcro con il Vivi Altotevere, in uno scontro diretto per la sicurezza in graduatoria, e allo Stefano Lotti con la vice capolista Follonica Gavorrano, non devono insomma lasciare ancora immaginare a un cammino scontato negli esiti per una permanenza in categoria alla quale manca ancora il sigillo dell’aritmetica. Questioni delle quali è al corrente Stefano Calderini (nella foto). Che descrive in questo modo il livello di difficoltà per i Leoni dell’odierno confronto in Versilia. "Ci misureremo con avversari forti come testimonia il ruolino dell’ultimo mese: quattro vittorie su cinque incontri". Lo ha affermato appunto mister Calderini, a conclusione della seduta della vigilia allo Stefano Lotti. Il tecnico dei giallorossi si augura ovviamente di contare su un apporto di valore e più possibile prezioso da parte dei suoi effettivi, protagonisti di una prova convincente domenica scorsa davanti al pubblico amico, nonostante un avvio di marca ospite. Questo pomeriggio sarà assente a centrocampo Bigica: a suo carico un turno di squalifica sulla base delle sentenze di metà settimana del giudice sportivo. Soluzioni che sembrano comunque non mancare a Calderini per un undici che possa contrastare le avanzate di un Seravezza Pozzi che ha nel solito Benedetti il realizzatore principe in avanti. Tutto per non rendere vane le speranze del timoniere Christian Amoroso nell’ottica della conquista del risultato pieno. Desideri che il Poggibonsi è chiamato a frenare, con l’obiettivo di allungare una striscia favorevole che riesca ad andare oltre il periodo di "altalena". Direzione di gara affidata a Giacomo Ravara della sezione del Valdarno. Assistenti, Antonio Orsini di Pontedera ed Emanuele Materozzi di Arezzo.

Per uno schieramento del Poggibonsi che potrebbe avere questa fisionomia: Pacini, Rocchetti, Di Paola, Mazzolli, Borri, Martucci, Barbera, Camilli, Motti, Gistri, Vitiello.

Paolo Bartalini