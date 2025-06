Poggibonsi al lavoro sulla nuova squadra. Attesa per la firma di Matteo Boriosi

Un attacco da ricostruire per i giallorossi. I componenti di uno dei pacchetti offensivi più utilizzati dal Poggibonsi nella scorsa stagione, hanno preso altre destinazioni. Restando in categoria, nel caso di Vitiello e Belli, che si sono trasferiti a Sansepolcro, oppure compiendo il salto in C, come Bellini, che dopo cinque stagioni di qualità con i Leoni è pronto adesso al professionismo con i bianconeri della Pianese. La società presieduta da Giuseppe Vellini dal canto suo è al lavoro per offrire una fisionomia al reparto avanzato, così come agli altri settori dello scacchiere.

È attesa la formalizzazione dell’ingaggio della punta centrale Matteo Boriosi, venticinquenne, reduce da sedici centri in Eccellenza con i biancoverdi della Baldaccio Bruni. Pedina, comunque non nuova ai dilettanti nazionali, sulla quale il team di viale Marconi ha messo da qualche settimana gli occhi sia per le caratteristiche fisiche da "centravanti boa", sia per la propensione alla rete evidenziata anche di recente, nel collettivo di Anghiari. Un ingresso da rendere ufficiale dopo la data di martedì 1 luglio ad opera dell’Us Poggibonsi, che dovrebbe anche annunciare il nero su bianco per altri elementi prossimi a vestire i colori giallorossi. E a mettersi così a disposizione di Federico Barontini, allenatore che ha ricevuto idealmente il testimone da Francesco Baiano, ora alla guida del Follonica Gavorrano, e da Stefano Calderini, al timone della Sangiovannese in seguito all’accordo di questi giorni.

Tra gli inserimenti del Poggibonsi è già emerso pure il nome del classe 2003 Leonardo Borghi, atleta dalle radici valdelsane con esperienze nel San Donato Tavarnelle e nel Figline. Il direttore sportivo Marcello Bucciarelli è al lavoro anche per il piano delle amichevoli estive, per un Poggibonsi tuttora in fase allestimento e con una rosa che si annuncia all’insegna delle variazioni. Curiosità intorno al mosaico da assemblare e ai calciatori che saranno chiamati a rappresentare la continuità rispetto a un passato complessivamente fruttuoso, per il Poggibonsi dell’ultimo lustro. Meno di un mese di attesa – sembra confermato il 24 luglio come giorno del raduno o del preraduno – e poi lo stadio Stefano Lotti tornerà ad accogliere i protagonisti nei differenti campi di azione. Insomma, il Poggibonsi intende costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio il prossimo campionato di serie D.

Paolo Bartalini