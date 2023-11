Poggibonsi, c’è Altopascio nel mirino. Giallorossi alle prese con più infortuni

Poggibonsi chiamato a riscattarsi anche in presenza di un organico decimato dalle assenze pesanti di potenziali titolari. Mentre si attendono le decisioni riguardo alla disputa del secondo tempo della sfida casalinga con l’Orvietana, ripartendo ovviamente dallo 0-0 della prima frazione, i giallorossi si concentrano sulla trasferta di Altopascio per il match contro il Tau – appuntamento domenica alle 14,30 al comunale del centro della provincia di Lucca – pensando anche alle problematiche da affrontare in una rosa che adesso appare un po’ meno fornita dal profilo numerico rispetto alla composizione originaria della scorsa estate.

Gli infortuni di Bellini, Gistri e poi anche di Barbera, costretto al forfait alla vigilia del più recente confronto allo Stefano Lotti, sembrano complicare un po’ il lavoro quotidiano sul campo di gioco da parte di mister Calderini e degli altri addetti ai lavori dello staff tecnico. Un quadro da esaminare in maniera costante, per individuare ogni volta le soluzioni necessarie a livello tattico, in una fase anche importante di una stagione della quale è già andato in archivio il primo bimestre di incontri in calendario. Non è però il momento, nell’ambiente di viale Marconi, di cercare delle attenuanti. Si tratta, viceversa, di offrire di più, in una fase da dedicare all’operazione risalita e in un periodo che potrebbe essere caratterizzato anche da una serie di impegni in successione, tra gli incontri di campionato, il recupero della tranche con l’Orvietana (circola l’ipotesi di mercoledì prossimo, ma tutto è da confermare) e il turno di Coppa Italia con il Livorno in programma il giorno 22 novembre.

Paolo Bartalini