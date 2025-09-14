Poggibonsi, c’è il Follonica Gavorrano. Corzani: "Loro forti, noi ci proveremo"

Per la seconda giornata del campionato di serie D girone E, il Poggibonsi ospita oggi alle 15 il Follonica Gavorrano. Ieri l’allenamento di rifinitura per i Leoni, in una mattinata segnata dal dolore nell’ambiente di viale Marconi per la scomparsa del preparatore dei portieri degli juniores nazionali del Poggibonsi, Andrea Tanzini. Al termine della seduta allo stadio Stefano Lotti, il centrocampista Francesco Corzani (nella foto) ha esaminato così i contenuti del confronto, il primo casalingo della stagione 2025-2026 per il Poggibonsi.

"Avremo davanti una compagine molto forte - afferma - e quindi la gara si annuncia complicata anche proveremo a offrire il massimo per riscattarci dal 2-0 di domenica. Abbiamo vissuto una settimana impegnativa, proprio per effetto della sconfitta patita a Terranuova Bracciolini, e siamo rimasti costantemente concentrati sull’ostacolo odierno da affrontare. Con sacrificio, cercheremo di sopperire alle assenze pesanti con le quali si tratta di fare i conti. Defezioni che interessano soprattutto il mio settore, la mediana, alla luce dell’infortunio di Mazzolli, del problema capitato tempo fa a Ciacci e della squalifica di Ndiaye per via dell’espulsione conosciuta in Valdarno".

A mister Barontini e ai suoi collaboratori dello staff tecnico, il compito di individuare l’undici più idoneo a contrastare la volontà di successo del Follonica Gavorrano. Il team di Francesco Baiano e degli altri Leoni di ieri ha esordito domenica scorsa con la vittoria di 2-1 sul Cannara, mostrando tra l’altro la propria attitudine a credere sino all’ultimo nella possibilità di ottenere il massimo. All’orizzonte sarebbero da considerare delle variazioni nello schieramento del Poggibonsi.

Sperimentate infatti anche altre soluzioni tattiche da Barontini nel corso della preparazione, per contare su più di una freccia nel proverbiale arco. Si profila per esempio anche la candidatura, tra gli Under, del classe 2008 Biagiotti. Sarebbe un debutto assoluto tra i grandi per il ragazzo di provenienza Lucchese, che ha mostrato di possedere delle valide attitudini nei collaudi estivi allo Stefano Lotti.

La direzione della partita è affidata a Riccardo Borghi di Modena. Assistenti, Lorenzo Palma di Bologna e Gabriele Marino di Parma.

Poggibonsi: Bertini, Nobile, Ponticelli, Biagiotti, Borri F., Pruszko, Gonzi, Borghi, Boriosi, Corzani, Pippi.

Paolo Bartalini