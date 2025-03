Poggibonsi concentrato sul Seravezza. L’esperto Mazzolli: "Daremo tutto"

Federico Mazzolli (nella foto) è tornato da qualche settimana a indossare la maglia da titolare del Poggibonsi. Una lunga assenza per il trentenne, uno dei veterani dell’ambiente giallorosso (dal 2021 in D e in precedenza anche i trascorsi nelle giovanili di viale Marconi e il precocissimo debutto nella allora Lega Pro Seconda Divisione), capace gradualmente di ripartire nel suo itinerario a beneficio dei compagni di squadra per cercare di risollevare i Leoni, tuttora impegnati nella ricerca di approdi verso posizioni di classifica il più possibile tranquille. "I mesi vissuti forzatamente lontano dal rettangolo di gioco – osserva Mazzolli – non sono stati semplici, come si può immaginare in modo chiaro. Il non poter dare un aiuto ai colori di appartenenza, è una realtà davvero complicata da accettare".

Mazzolli, un tragitto piuttosto delicato, a livello personale, ripensando al problema emerso in autunno... "Senza dubbio. Poi mi sono dovuto sottoporre anche a un intervento chirurgico e al termine di quella fase ho cominciato a rivedere finalmente un po’ di luce. Il brutto periodo, per quanto mi riguarda, l’ho messo alle spalle".

Nella partita in trasferta con il Siena anche l’opportunità per sbloccare il risultato dal calcio di punizione. Ottima la risposta di Giusti… "Sì, ho provato a imboccare la via della rete affidandomi a una mia specialità, però senza concretizzare. Non è maturato il risultato pieno nel derby al cospetto del Siena, però credo che chiunque possa riconoscere il valore della nostra prestazione davanti a una delle big del torneo".

Un segnale di progresso per il Poggibonsi, dai novanta minuti di domenica scorsa allo stadio Artemio Franchi? "Soprattutto, a mio parere, un passo in avanti si è riscontrato a livello mentale all’interno del collettivo. Qualcosa forse ci è mancato un po’, da tale profilo, nel corso della stagione, volendo guardare agli esiti di alcuni match".

Ora l’appuntamento allo Stefano Lotti con il Seravezza Pozzi. Con quali prospettive, a giudizio di un elemento della sua esperienza? "Conosciamo l’importanza della prossima gara casalinga sul nostro cammino. Troveremo tra l’altro un team verdeazzurro della provincia di Lucca che non riveste certo per ragioni casuali il ruolo di vice capolista nel girone E della serie D".

Gli intenti del Poggibonsi, alla vigilia del confronto interno con inizio alle 14,30? "Dare il massimo. E produrre il nostro sforzo per arrivare poi a concludere come si deve l’annata agonistica".

Paolo Bartalini