Poggibonsi conquista la salvezza diretta in Serie D con un pareggio contro Follonica Gavorrano

POGGIBONSI 0 FOLL. GAVORRANO 0

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; El Dib (69’ D’Amato), Martucci, Borri, Cecconi; Bigica (79’ Massai), Mazzolli, Valori (74’ Mignani), Boganini (87’ Marcucci), Belli (79’ Salvadori); Bellini. A disposizione: Baracco, Pisco, Fermi, Fremura. Allenatore: Baiano.

FOLLONICA GAVORRANO (5-3-2): Antonini; Gianneschi (82’ Scartabelli), Matteucci, Brunetti, Scattoni, Zona (82’ Konday); Bramante, Lo Sicco (68’ Marino), Pignat; Arrighini, Giustarini. A disposizione: Romano, Morelli, Masini, Souare, Tatti, Cret. Allenatore: Callai.

Arbitro: Moncalvo di Collegno.

POGGIBONSI – Il punto della salvezza diretta. Lo 0-0 allo stadio Stefano Lotti con il Follonica Gavorrano, formazione in lotta per conservare il posto in categoria, consente ai giallorossi di restare nei Dilettanti nazionali. Un obiettivo apparso inizialmente semplice (gli esiti dell’andata lasciavano spazio a un certo ottimismo, almeno nell’ottica della conferma in serie D) era divenuto col trascorrere delle giornate più complesso, per un ambiente un po’ meno coeso rispetto alle precedenti stagioni (anche ieri nessuno striscione giallorosso in gradinata, ma un invito al "rispetto per Poggibonsi e la sua gente"). Traguardo che in ogni caso va in porto per il Poggibonsi con una giornata di anticipo sull’epilogo della regular season, per effetto della quota 43 toccata ieri dalla squadra che ha conosciuto durante il torneo due tecnici: Stefano Calderini e, da marzo, Francesco Baiano, in seguito alla decisione della società di viale Marconi di sollevare dall’incarico il condottiero in carica a partire dal 2020. Del match in sé, limitate annotazioni. Nessun cartellino giallo e opportunità davvero com il contagocce. Nel primo tempo soltanto una conclusione in porta. È di Valori, che impegna a terra il portiere ospite Antonini. In avvio di ripresa Cecconi è abile ad aprirsi un varco sulla sinistra grazie a uno spunto personale, però la conclusione non è precisa e la sfera, controllata da Antonini, si smarrisce sull’esterno della rete. A confezionare l’azione più pericolosa dei novanta minuti è comunque la compagine della provincia di Grosseto. Bramante si libera al tiro e impegna Pacini, prontissimo a evitare la capitolazione dei giallorossi nell’unico vero tentativo del Follonica Gavorrano. Finisce senza vinti o vincitori. Il Poggibonsi, con in tasca la certezza di essere al sicuro a livello di classifica, concluderà il percorso del 2024-2025 domenica prossima sul rettangolo della Fulgens Foligno.

Paolo Bartalini