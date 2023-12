Poggibonsi da incubo: tre ‘sberle’ dal Cenaia. L’ultima in classifica mette a nudo i giallorossi

CENAIA

3

POGGIBONSI

0

CENAIA: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Caciagli (80’ Rustichelli), Sanyang, Bartolini (60’ Di Giuseppe), Simonini (89’ Tognocchi), Signorini, Ferretti (75’ Borselli), Manfredi (46’ Macchia).

Panchina: Simoncini, Pasquini, Gucciardi, Di Bella. Allenatore Iacobelli.

POGGIBONSI: Di Bonito, Mazzolli, Cecchi, Camilli, Motti, Bigica, Bigozzi (62’ Corcione), Barbera, Borri, Di Paola, Gucci (52’ Martucci).

Panchina: Baracco, Ceccherini, Marcucci, Tanganelli, Iania, Cirillo. Allenatore Calderini.

Arbitro Luigi Scicolone di San Dona di Piave.

Reti: 30’ Manfredi, 56’ e 64’ Macchia.

CENAIA – Tracollo contro l’ultima in classifica per il Poggibonsi che incappa in una vera e propria giornata no sul campo del Cenaia e resta a 16 punti in classifica tornando in zona play-out. La gara è molto fisica ed equilibrata nel primo tempo, con le due squadre, entrambe reduci da un filotto di risultati negativi, che si danno battaglia e centrocampo senza rischiare più di tanto.

La partita si sblocca alla mezz’ora quando Sanyang pesca il nuovo arrivato in casa Cenaia, Andrea Ferretti, che a sua volta manda in porta Manfredi, rientrato dall’infortunio. La difesa ospite vacilla e il numero 73 locale tocca la palla quel tanto che basta per superare Di Bonito in uscita e portare in vantaggio i suoi.

Il Cenaia prende coraggio e subito sfiora il raddoppio in due occasioni, prima da sinistra con Rossi che mette al mezzo per Ferretti che non arriva sul pallone e poi da destra con Papini che serve Manfredi ma il tiro viene deviato in angolo. Nel finale di primo tempo ci prova anche Signorini con un tiro da fuori che Di Bonito respinge.

Ad inizio ripresa buona reazione dei giallorossi ma il Cenaia resiste e al 56’ Caciagli da un calcio di punizione a centrocampo serve Sanyang che si testa allunga per Macchia che fa partire un tiro da fuori che finisce alla destra del portiere ospite. Grande occasione al 61’ per Motti che a tu per tu con il portiere si fa parare il tiro da Baroni in uscita. Ed è ancora Macchia dieci minuti più tardi, dalla stessa mattonella a firmare il 3 a 0 che di fatto dà il via ai titoli di coda di questa partita.

Gli ospiti, quasi mai davvero pericolosi dalle parti di Baroni, ci provano all’82’ con una punizione da fuori che Borri calcia rasoterra e finisce a lato. A fine partita i giocatori di mister Calderini vengono contestati dai tifosi giallorossi accorsi numerosi a sostenere la squadra e stufi di questi risultati.

Continua quindi il trend negativo in trasferta per il Poggibonsi che domenica prossima è chiamato al pronto riscatto quando arriverà al Lotti la Sangiovannese, altra squadra impegnata nella lotta salvezza. Sarà quella una partita dove i giallorossi non potranno proprio sbagliare per non complicare la loro classifica ulteriormente

l.b.