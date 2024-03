Poggibonsi determinato! Assalto al Grosseto. Calderini avverte: "Serve una super partita"

Confronto dai mille significati. Il Poggibonsi non ancora al riparo nella lotta per salvarsi, ospita un Grosseto deciso a conquistare punti pesanti nella rincorsa al vertice. Da tale profilo, per la posta in palio anche se in posizioni tra loro differenti della graduatoria, siamo in presenza di un big match. Tutto in un contesto reso ancora più meritevole di attenzione dalla partecipazione di volti noti all’ambiente di viale Marconi. A cominciare da Gianni Riccobono, dall’inizio di questa stagione in forza ai biancorossi della Maremma dopo aver contribuito per un paio di annate agonistiche al lancio dei Leoni nell’élite dei dilettanti nazionali. Abbiamo chiesto al tecnico Stefano Calderini (nella foto) di eventuali mosse da prendere in considerazione e nel caso da adottare per tenere a freno Il fantasista… "Riccobono è pedina ‘poco marcabile’ per sua natura – ha risposto Calderini, al termine dell’allenamento di rifinitura di ieri mattina – in quanto, con la sua intelligenza calcistica, è capace di spaziare in più settori dello scacchiere e di non dare alcun riferimento. Ma al di là delle notevoli potenzialità di Riccobono, è l’attacco del Grosseto nel suo insieme ad apparire temibile: un reparto, a mio parere, da serie C. Per quanto ci riguarda, è necessario ritrovare il miglior Poggibonsi e anche qualcosa in più. Perché in gare del genere, tante volte il cento per cento dell’impegno può non bastare. Servono il 110 o il 120, per fare un esempio nelle proporzioni". In materia di figure conosciute al Poggibonsi, nel Grosseto ecco anche Roberto Malotti. Venticinque anni sono trascorsi dalla sua esperienza sulla panchina dei giallorossi, da giovane mister dalla mentalità innovativa per il tempo. Ora le sue competenze sono al servizio di un club intenzionato a riconquistare il professionismo. Il Poggibonsi tenterà di proporsi nel ruolo di ostacolo insidioso sul cammino di un team ospite capace di andare a segno con molti degli effettivi e di dimostrare le proprie "sette vite", come in occasione della rimonta da 1-3 a 3-3 con il Figline. Il Poggibonsi a sua volta non potrà permettersi altri impatti all’insegna della scarsa convinzione, per non diventare facile preda dei rivali di turno. Tanto più in una fase delicata, determinante dell’itinerario all’interno della regular season.

Paolo Bartalini