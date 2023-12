Poggibonsi e Mencagli: le strade si dividono. L’attaccante giocherà nel Follonica Gavorrano

Mattia Mencagli (nella foto) cambia maglia. L’attaccante, arrivato al Poggibonsi in estate, passa ufficialmente al Follonica Gavorrano. Tredici presenze e quattro reti per Mencagli in giallorosso: era giunto in Valdelsa dai Mobilieri Ponsacco. Il Poggibonsi si mette quindi sule tracce di un’altra pedina per il settore offensivo. Una campagna acquisti che ha visto finora l’ingresso tra i Leoni del centrocampista Niccolò Bigica, classe 2001, dal Real Forte Querceta e già a disposizione del tecnico Calderini, e le partenze degli under Fiaschi (alla Sinalunghese) e Bartolozzi (alla Sangiovannese).

Trattative che fervono mentre il team di Calderini si prepara all’incontro in trasferta con il Cenaia. Non sarà ancora recuperabile negli undici, per via del recente infortunio alla mano il portiere Francesco Pacini. Tra i pali la conferma del diciannovenne Di Bonito. Un’assenza considerata sicura, per il numero 1 del Poggibonsi, al pari degli stop, ormai da settimane, di Bellini in avanti e di Gistri in mediana (il primo potrebbe essere utilizzabile da gennaio, in coincidenza dello start del ritorno), in una rosa che appare ancora tutt’altro che ampia dal profilo strettamente numerico. A meno di ingressi nell’imminenza del confronto in calendario sul rettangolo del Cenaia dopodomani con fischio di inizio alle 14,30. Il collettivo di mister Calderini è alla ricerca urgente di punti utili nel tentativo di mettersi il prima possibile al riparo dalle sorprese, sempre dietro l’angolo, della graduatoria. Tenendo in considerazione anche il margine limitato di vantaggio nei riguardi dell’area dei playout. All’epilogo dell’andata mancano soltanto 270 minuti: tre gare e almeno due - oltre al Cenaia, la Sangiovannese - dalle sembianze di uno "spareggio" per il Poggibonsi. Che proverà anche a raccogliere i benefici se non altro sul piano del morale dal risultato comunque confortante ottenuto nella sfida casalinga, domenica scorsa allo Stefano Lotti, con la vice capolista Seravezza Pozzi.

Paolo Bartalini