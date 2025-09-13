Poggibonsi: ecco il FolloGavo degli ex. Ndiaye out. Barontini studia soluzioni

L’ultima gara casalinga del 2024-2025, diviene adesso il match d’esordio allo Stefano Lotti per il Poggibonsi nel nuovo campionato di serie D. Nell’incontro di domani alle 15 i giallorossi avranno di fronte il Follonica Gavorrano, compagine che si annuncia tra le potenziali big del raggruppamento Toscana-Umbria. Un confronto che assume interesse pure per la presenza nelle fila ospiti di elementi di spicco tra quanti hanno indossato la maglia giallorossa: su tutti Francesco Pacini e con lui Alain Fremura e Carlo Mignani. Al timone della squadra è inoltre Francesco Baiano, che era subentrato a mister Calderini nello scorso marzo, durante la corsa alla salvezza del Poggibonsi. E nei quadri del sodalizio minerario trova spazio Jacopo Galbiati, direttore sportivo. Un ruolo assunto per la prima volta proprio in viale Marconi da Galbiati nel 2021, in pratica all’indomani della conclusione – sempre con il Poggibonsi, al tempo del ritorno in D – del suo cammino sul rettangolo di gioco. Passando all’attualità, in programma stamane l’allenamento di rifinitura da parte di Federico Barontini (nella foto) e dello staff tecnico. Oltre alle assenze per infortunio, da Mazzolli a Ciacci, il Poggibonsi deve confrontarsi con la squalifica di Ndiaye in seguito all’espulsione conosciuta a Terranuova Bracciolini nel primo tempo con due cartellini gialli. È insomma la mediana il settore più penalizzato in questa fase iniziale del torneo, per un Poggibonsi chiamato a risollevarsi dal colpo a vuoto nella domenica d’esordio contro una rivale, sulla carta, alla portata. In retroguardia migliorano intanto le condizioni fisiche di Lorenzo Borri. Sconterà invece il secondo turno di stop disciplinare, l’attaccante Skerma. In atto le valutazioni in merito all’undici da opporre al Follonica Gavorrano. Previste delle modifiche, considerato anche un centrocampo da riesaminare nella sua configurazione alla luce delle pesanti defezioni con le quali è costretto a misurarsi il Poggibonsi. Paolo Bartalini