Poggibonsi: ecco lo staff tecnico e sanitario!. Gamma vice mister. Giulia Aprea fisioterapista

Ufficializzati i componenti dello staff tecnico e sanitario di Federico Barontini, per la prossima stagione agonistica del Poggibonsi nel campionato di serie D. Una conferma, il dottor Paolo Chiti, un felice ritorno, Gabrio Gamma, in qualità di vice di Barontini, una ‘quota rosa’, la fisioterapista Giulia Aprea, e un volto inedito per l’ambiente giallorosso, il preparatore dei portieri dalle esperienze professionistiche Alfredo Geraci.

L’Ufficio stampa di di viale Marconi ha diffuso ieri pomeriggio il profilo dei singoli addetti. Gabrio Gamma, poggibonsese, classe 1986, ha indossato per un paio di campionati la maglia del Leone (2005-2006 nei dilettanti nazionali e 2007-2008 in C2), con una stagione anche nella Spal. Gamma vanta un’esperienza da vice allenatore del Poggibonsi nel 2017-2018 e nel 2018-2019 al fianco di Alessio Bifini in Eccellenza. In possesso del patentino UEFA B, Gamma nel 2024-2025 ha guidato i Giovanissimi Regionali dell’Upp. L’allenatore dei portieri Alfredo Geraci è professionista di lungo corso, con una carriera tra l’Italia e l’estero. Geraci ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri in piazze importanti come Pisa, Ascoli, Sorrento e Palermo. La sua ultima esperienza lo ha visto protagonista negli Emirati Arabi Uniti, portando con sé un bagaglio tecnico e umano di assoluto valore. Il dottor Paolo Chiti è una conferma rilevante per l’ambiente giallorosso. Poggibonsese doc e cardiologo di professione, il dottor Chiti sarà ancora una volta il responsabile sanitario della prima squadra. La sua presenza rappresenta continuità e competenza, ingredienti che si uniscono a un profondo legame con il territorio. Giulia Aprea, laureata in fisioterapia nel 2022, ha conseguito un master in fisioterapia sportiva nel 2024. Dopo le esperienze con Asta Taverne tra Eccellenza e Juniores, dal 2022 è attiva anche in ambito privato con il suo studio professionale. Giovane ma altamente qualificata, entra a far parte dello staff medico giallorosso con entusiasmo e competenza.

"Con questo staff tecnico - conclude la società - l’Us Poggibonsi si prepara a vivere una stagione intensa, nel segno della competenza, del lavoro di squadra e dell’identità giallorossa". Maturano quindi ulteriori variazioni nello scacchiere del Poggibonsi, in questo caso nel team di collaboratori di Federico Barontini annunciato nelle scorse settimane per il ruolo di guida di un organico in fase di composizione da parte del ds Marcello Bucciarelli di concerto con la dirigenza.

Paolo Bartalini