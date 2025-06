Poggibonsi: Federico Borri pilastro per la nuova stagione 2024-2025

I giallorossi ripartono dal contributo in retroguardia di Federico Borri (nella foto). Il difensore centrale poggibonsese potrebbe essere uno degli elementi di continuità con il passato. Non l’unico, ma a quanto si mormora uno dei non moltissimi della squadra del 2024-2025 a proseguire il viaggio con i Leoni nella nuova versione, secondo i piani della società presieduta da Giuseppe Vellini e del tandem già operativo formato dal direttore sportivo Marcello Bucciarelli e dall’allenatore Federico Barontini.

È una sorta di anello di congiunzione, Borri, tra il Poggibonsi dell’Eccellenza e l’epoca di una D che ha visto i Leoni anche sul podio del girone E. Altri suoi compagni di squadra dello scorso torneo nel Poggibonsi potrebbero a loro volta aggregarsi al progetto targato Federico Barontini, in un’estate di partenze illustri in ogni ambito, o quasi, della quotidianità della Us Poggibonsi.

Un capitolo, quello relativo ai saluti, che riguarda sia l’organigramma, dal dg Giacomo Guidi al ds Jacopo Galbiati, sia la rosa nel suo insieme, a cominciare dal portiere e capitano Francesco Pacini, che proprio pochi giorni or sono ha formalizzato di concerto con il Poggibonsi, il cambio di maglia dopo un totale di sei stagioni (cinque consecutive) e 169 presenze, primato per un portiere dei Leoni attraverso i decenni.

Pacini, secondo le indiscrezioni di radio mercato, potrebbe raggiungere al Follonica Gavorrano sia Galbiati che mister Baiano, ingaggiato lui stesso, dopo il bimestre sulla panchina del Poggibonsi con la salvezza in tasca, dal club minerario della provincia di Grosseto. Il Follonica Gavorrano, almeno stando agli esiti del campo di gioco, dovrà partecipare nel 2025-2026 all’Eccellenza Toscana.

È attesa l’ufficialità anche per i componenti dell’équipe tecnica che lavorerà nel Poggibonsi accanto a Federico Barontini. Che potrebbe, sempre secondo voci in circolazione in questa fase intermedia tra un’annata e l’altra, indicare al Poggibonsi dei calciatori di sua conoscenza nel suo precedente periodo vissuto da mister nell’Eccellenza dell’Emilia Romagna. Temi che restano al vaglio degli addetti ai lavori di viale Marconi, in previsione delle scelte e degli accordi, da luglio, per gli inserimenti in una rosa che appare in pieno movimento per il Poggibonsi.

A breve scadenza, probabilmente, conosceremo qualcosa di più in merito a programmi e intenti, a conferme e ingressi. Prima che entri nel vivo, con la preparazione estiva, un percorso per adesso tutto da studiare da parte del Poggibonsi con i suoi responsabili dei vari settori.

Paolo Bartalini