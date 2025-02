Poggibonsi: Galbiati accende il derby: "Servono concentrazione e carattere"

Jacopo Galbiati (nella foto) ha vissuto da calciatore e capitano dei Leoni il clima della sfida tra Siena e Poggibonsi. Adesso, come del resto era capitato nel conto alla rovescia per il match dell’andata allo stadio Stefano Lotti, Galbiati osserva dal suo ruolo di direttore sportivo il quadro della situazione in casa giallorossa in previsione del confronto valido per l’ottava di ritorno del campionato di serie D girone E. Preparazione che prosegue ad opera dello staff tecnico di viale Marconi in direzione del rush conclusivo. Fra le sensazioni di attesa, da parte dei tifosi e della comunità sportiva locale, tipiche di ogni sfida di cartello che si rispetti. Anche se i giallorossi, in questa delicata fase della stagione, devono soprattutto guardare alle questioni che interessano la classifica, alla luce di alcuni verdetti che hanno lasciato l’amaro in bocca all’ambiente in generale.

Direttore, in che modo il Poggibonsi si appresta a presentarsi sul rettangolo per il confronto con il Siena?

"Intanto vorrei dire che questo incontro, per chi ha a cuore le sorti del Poggibonsi, non è un derby, bensì ‘il’ derby. L’incontro arriva, è vero, in un momento particolare per noi. Una gara che si annuncia comunque molto importante".

La graduatoria non sembra troppo adesso rassicurante per il Poggibonsi...

"Dobbiamo riscattarci dalla sconfitta casalinga con il Ghiviborgo. Un 1-2 che ci ha fatto male, inutile nasconderlo".

Da quali profili, volendo analizzare da vicino il problema?

"Sarebbe sufficiente un dato numerico. Lo stop casalingo, unito ai verdetti di altre rivali, ha purtroppo determinato quattro giorni or sono un avvicinamento all’area dei playout da parte nostra. Un margine che, dall’inizio della stagione, mai era stato così ristretto, sulla sestultima piazza all’interno del raggruppamento di cui siamo parte integrante". Qual è allora il compito da svolgere dal Poggibonsi nella circostanza?

"La squadra, nell’insieme, deve dimostrare sul campo di gioco la propria volontà di rivincita". Contando su quali strumenti, soprattutto?

"Restando concentrata e manifestando il proprio attaccamento alla maglia nell’arco dei novanta minuti, davanti ad avversari forti, compatti, come sono i bianconeri in questo campionato".

Non un impegno semplice, insomma...

"Match facili non esistono, lo ripetiamo sempre, fino alla noia. A maggior regione, in questo caso, servirà al collettivo il carattere, in modo da cercare di recuperare i punti perduti. Per guardare con maggiore fiducia al prosieguo del cammino".

Paolo Bartalini