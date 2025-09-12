Poggibonsi, il Follonica Gavorrano è nel mirino. Nobile: "Avversario di livello ma ci proveremo"

Si prepara alla sfida casalinga con il Follonica Gavorrano, il Poggibonsi. A introdurre i temi dell’incontro di esordio stagionale al Lotti è Riccardo Nobile (nella foto), difensore, uno degli Under dell’organico di Barontini. Dice di sé Nobile: "Ho sempre agito da centrale in una retroguardia a tre o a quattro. Raramente ho fatto il terzino".

Nobile, le sensazioni attuali sull’universo giallorosso?

"Per me si tratta della prima esperienza nel ‘calcio dei grandi’ e devo affermare che mi sento a mio agio grazie ai compagni di squadra, all’allenatore e allo staff. Tutti danno una mano nella crescita". Trascorsi di un certo rilievo nelle giovanili…

"Otto annate nell’Empoli, cinque nella Juventus. Poi un infortunio e il trasferimento in prestito all’Ascoli. Ora l’opportunità in forza al Poggibonsi. Spero che questo ambiente possa diventare un trampolino di lancio, per i miei intenti di approdo nel professionismo. Senza ovviamente perdere di vista l’obiettivo odierno della società: competere per confermare il posto in categoria".

A Terranuova Bracciolini, brutta sconfitta. Cosa è accaduto?

"Nel giudizio incide indubbiamente il risultato avverso. Però, secondo il mio punto di osservazione, questo gruppo possiede le potenzialità per riscattarsi".

Ora il Follonica Gavorrano: presenti fra i prossimi ospiti di illustri ex…

"Mi sono avvicinato da poco alla realtà dei Leoni e dei dilettanti nazionali in generale. Sento descrivere il valore dell’organico del Follonica Gavorrano, impreziosito proprio dal contributo di atleti che in passato hanno offerto il loro apporto al Poggibonsi. Noi dovremo misurarci pure con qualche defezione. Ma cercheremo di lottare con i quotati rivali. Confido nel nostro organico, così come nel lavoro del mister e della sua équipe tecnica".

Paolo Bartalini