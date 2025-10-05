Poggibonsi incerottato ma senza paura. Al Lotti è di scena il pericoloso Prato

Il Poggibonsi dei recenti pareggi affronta un Prato che invece non conosce mezze misure: sconfitte o vittorie nelle prime cinque giornate. Balzano agli occhi i ruolini contrapposti fra i giallorossi e i rivali di oggi alle 15 allo stadio Stefano Lotti. Mancava da quindici anni – tra le differenze di categoria e le diverse collocazioni di girone – la sfida tra i Leoni e i Lanieri dai calendari di campionato. Per il tecnico Federico Barontini (nella foto) la novità in materia di recuperi è rappresentata da Lorenzo Borri. Non sono invece a disposizione l’attaccante Boriosi, il trequartista Pippi, il centrocampista Paulinho, oltre a Mazzolli (che potrebbe tornare in gruppo il mese prossimo) e al classe 2008 Biagiotti.

Defezioni senza dubbio pesanti a carico di un collettivo deciso comunque ad andare contro ogni avversità, in modo da dare seguito ai progressi evidenziati nelle ultime sfide. Di certo il Poggibonsi, dal suo ruolo scomodo in coda alla graduatoria, dovrà esprimersi al meglio con ogni suo effettivo per cercare di arginare un Prato dalle ottime potenzialità e deciso a guardare, legittimamente, in direzione dei quartieri più elevati della serie D. Rispetto, inoltre, alla gara in trasferta sul rettangolo del GhiviBorgo, terminata col punteggio di 1-1, mister Barontini potrà di nuovo contare sull’apporto dell’esterno Di Martino, che ha scontato i due turni di squalifica per l’espulsione patita a Siena, e in più è pronto a entrare fra gli effettivi Shenaj, l’under della mediana inserito nei giorni scorsi nell’organico ad opera del ds Marcello Bucciarelli. In avanti spazio a Kean fra i titolari, come del resto era avvenuto pure domenica scorsa. Nel Prato anche il contributo di un ex, la punta Mencagli, in viale Marconi per una porzione del 2023-2024.

Volendo ipotizzare uno schieramento dal fischio d’avvio, il Poggibonsi potrebbe presentarsi al confronto odierno con questo undici: Bertini, Ponticelli, Corcione, Borghi, Borri L., Borri F., Nobile, Corzani, Kean, Gonzi, Ciacci.

L’arbitro designato per il confronto è Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino. Gli assistenti sono Cristiano Rosati (Roma 2), Matteo Pernarella (Ciampino).