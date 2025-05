Poggibonsi Juniores Nazionali: Quarto Posto e Crescita Sotto la Guida di Beoni

Per il Poggibonsi è andata da poco in archivio anche la stagione degli juniores nazionali. Quarto posto finale per la formazione allenata da Michele Beoni (nella foto), che ha terminato il cammino in crescendo fino a ottenere un piazzamento di valore, a quota 40 in graduatoria, al termine delle ventisei giornate di un girone H assai impegnativo, sia dal profilo della qualità dei club in competizione, sia sul piano della logistica in un raggruppamento che ha unito la Toscana e l’Umbria alla Capitale.

"Passione e abnegazione - spiega Beoni - gli ingredienti che hanno permesso ai miei calciatori di migliorare le loro performance col trascorrere dei mesi. Avrebbe meritato, il gruppo, anche la disputa dei play-off, proprio in virtù dei progressi messi in evidenza nel tempo, sino all’ultima fase del cammino agonistico, e anche dell’ottimo rapporto squadra-staff che si è creato. Indipendentemente da tali valutazioni, rimane per i ragazzi senza dubbio un’esperienza in ogni caso positiva per il futuro".

Esiti confortanti, secondo mister Beoni, senza particolari distinzioni in fatto di minutaggio tra i singoli componenti del team giallorosso della juniores 2024-2025: "Tutti i ragazzi hanno saputo fornire dei segnali rilevanti, in materia di prestazioni. Sia chi è stato più utilizzato, sia chi ha collezionato una quantità minore di presenze nell’arco del torneo. Gli obiettivi di partenza della società sono stati conseguiti e quanti tra i miei atleti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alla formazione maggiore del Poggibonsi in serie D, si sono comportati a mio giudizio in maniera più che dignitosa. Per quanto mi riguarda - conclude Michele Beoni - sarò sempre e comunque grato e riconoscente al Poggibonsi".

Accanto a Beoni, nell’équipe tecnica, il vice allenatore Roberto Francini, il collaboratore tecnico Lorenzo Bruni, Andrea Tanzini per la preparazione dei portieri, in una compagine juniores nazionali del Poggibonsi che ha in Roberto Iasparrone il responsabile. Nei quadri del club anche il dottor Roberto Spannocchi, medico, il team manager Ilio Bruni, i dirigenti accompagnatori Claudio Bonechi e Giacomo Nidiaci. Per una rosa con i seguenti effettivi, che riportiamo in ordine alfabetico: Baracco, Bettarini, Biotti, Bruni, Capezzuoli, Castelli, Cesarano, Cicali, Cioni, Cirillo, Fermi, Ferrara, Gelormini, Guarino, Lepri, Lorini, Memina, Nikaj, Pisco, Resuttana, Salucci, Seri, Siebetcheu, Tanganelli, Vargiu, Volentieri.

Paolo Bartalini