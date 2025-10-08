Poggibonsi, le verita di patron Vellini: "Errori? Sì. Fiducia in mister Barontini"

Viaggio nell’inizio a ostacoli del Poggibonsi. Il presidente Giuseppe Vellini (nella foto) affronta i principali temi dei colori, ancorati alla posizione di coda nella D girone E.

Presidente, problemi da che hanno origine dalle decisioni estive di costruzione dell’organico?

"Calma. Da sempre vado a visionarcaratteristiche di atleti e tecnici. In serie inferiori non mancano elementi in grado di cimentarsi con profitto nella nostra categoria. È una strategia giusta, attingere dall’Eccellenza. E poi non sono pochi nella rosa i conoscitori della D. Mi muovo con verifiche dirette anche per gli allenatori, ieri con Calderini, oggi con Barontini. Tutto all’insegna, adesso, della condivisione con il ds Marcello Bucciarelli".

La realtà, però, è agli occhi di tutti...

"Se ci fermiamo alle cifre, è ovvio: sei match, due pareggi, zero vittorie. Ma non dobbiamo stare in superficie. Abbiamo assistito a incontri lottati, con le eccezioni di Terranuova Bracciolini e di Siena. Partite nelle quali ci siamo trovati penalizzati da espulsioni. Eventi pesanti in un gruppo già alle prese con defezioni. Ripenso agli infortuni in successione, ben tre nelle fasi di avvio, patiti con il Sansepolcro. Non abbondano insomma gli aiuti della buona sorte".

Una costante: il Poggibonsi ottiene il vantaggio, ma subisce il ritorno degli avversari...

"Incide forse il timore di non riuscire a portare a compimento l’obiettivo. Al di là di questo aspetto, sono necessarie delle distinzioni tra i vari casi. Domenica scorsa sul parziale di 1-1, eravamo riusciti a creare due occasioni consecutive. E non scordiamo il fallo commesso ai danni del nostro Ciacci nel primo tempo. Una sequenza meritevole di cartellino rosso e invece l’arbitro non ha rilevato irregolarità. Non parlo volentieri di direzioni di gara e non cerco alibi. Però nell’analizzare un confronto, occorre pure evidenziare certi episodi".

"Noi non molliamo", ha dichiarato al termine della sfida con il Prato. Come si muove la società?

"Speriamo di recuperare a breve i calciatori non a disposizione. Inseriremo altri elementi: stiamo ultimando un ingresso sul versante offensivo. E non ci fermeremo qui".

Ciò non equivale a riconoscere errori, alla base?

"I riscontri portano a ragionare in tali termini. Da qualcuno dei ragazzi, mi sarei aspettato un po’ di più. Errori, da parte mia, ci sono stati. E ho sempre ricordato che questa è un’annata di transizione, che segue un torneo dispendioso e non ottimale nei risultati. In più il Poggibonsi non ha un presidente facoltoso e la priorità è tenere i conti in ordine, insieme con le soddisfazioni da toglierci. Quando si cambia parecchio, i rischi crescono".

Si prospetta una rivoluzione nel collettivo?

"Non è definizione corretta. L’intento è aumentare la qualità. E gli arrivi saranno bilanciati da uscite". La posizione del mister è solida?

"Massima fiducia in Barontini e nello staff".

Il capitolo del rapporto con i tifosi?

"Le incomprensioni del passato devono essere superate. Il mio desiderio è giungere a una ricomposizione del quadro. Forse servirà un po’ di tempo, ma tutti vogliamo il bene del Poggibonsi. Apprezzo la condotta della gradinata, l’incitamento continuo alla squadra nonostante il periodo negativo".

Paolo Bartalini