Poggibonsi: l’ora di fare le scelte. Mazzolli, Boganini e Salvadori ok

POGGIBONSIGiornata di scelte per il Poggibonsi in merito allo schieramento del match di domani alle 14,30 allo stadio Artemio Franchi. Lo staff tecnico esamina le diverse soluzioni tattiche per la formazione da opporre al Siena, in un organico giallorosso che – defezioni disciplinari a parte – sta ritrovando la propria configurazione alla luce dei rientri in gruppo nelle scorse settimane di alcune pedine da tempo assenti. A cominciare da Mazzolli per proseguire con Boganini e Salvadori (nella foto). Un buon segnale per il prosieguo del cammino e per quello che sarà lo sprint per il traguardo della permanenza in categoria da conseguire prima possibile secondo gli intenti attuali. Ma il Poggibonsi deve guardare anche all’immediato e cercare la strada per il riscatto, anche per via di una fase, come appunto la più recente della stagione agonistica, complessivamente poco ispirata a giudicare dalle cifre di rendimento e da certe "fragilità" emerse in occasione di alcune gare. Siena-Poggibonsi è ovviamente una sfida molto attesa anche dalla tifoseria. Fino alla giornata odierna la possibilità per i sostenitori di acquistare i tagliandi in prevendita per il settore ospiti.

La segreteria della Us Poggibonsi in viale Marconi è aperta anche oggi, al mattino dalle 10,30 alle 12,30 e poi dalle 16 alle 19 per permettere agli affezionati seguaci di assicurarsi un posto in modo da assistere a una nuova edizione del derby. L’ambiente del Poggibonsi in questi giorni si prepara anche al ricordo di Stefano Lotti. Venerdì prossimo 28 febbraio, trentasettesimo anniversario della scomparsa, è in programma dalle 15,30 l’iniziativa dedicata al calciatore di Madonna dell’Acqua con ritrovo presso il Giardino di Stefano, come indicato in queste ore dalla società presieduta da Giuseppe Vellini. Tutto si svolgerà dunque nello spazio all’interno dello stadio in cui tra l’altro si trova, dal 2011, l’installazione dell’artista poggibonsese Franco Giannini in memoria dell’atleta divenuto nel tempo il simbolo dei Leoni e l’icona dei supporter della gradinata che inneggiano a Stefano Lotti esponendo il suo ritratto di fianco agli striscioni giallorossi nelle partite casalinghe e nelle trasferte.

Per il campionato nazionale juniores girone H, infine, il Poggibonsi guidato da Michele Beoni, reduce dall’affermazione esterna col Montevarchi, riceve questo pomeriggio l’Orvietana. Si gioca alle 15, al campo sportivo sussidiario nell’area sportiva I’Tondo.

Paolo Bartalini