Poggibonsi: nel mirino il San Donato. Massai: "Massima determinazione"

Si muove in direzione della sfida esterna con il San Donato Tavarnelle, il Poggibonsi. Un confronto tra vicini di casa, il match in programma domenica allo stadio Leonardo Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa.

Per i Leoni è il centrocampista Alessandro Massai (nella foto), in giallorosso da novembre, a esaminare i contenuti della prossima gara.

Massai, che tipo di incontro si prospetta per il Poggibonsi?

"Una partita molto maschia, per giunta su un campo ostico. D’altro canto, in questo girone di ritorno, tutte le compagini si sono rafforzate e a maggior ragione sarà necessario prestare la massima attenzione alle potenzialità dei rivali di turno".

Piccolo flashback su Poggibonsi-Montevarchi. In che modo archiviare il 2-2 allo Stefano Lotti con i rossoblù valdarnesi?

"Tutto sommato si è assistito a novanta minuti all’insegna dell’equilibrio, con varie opportunità su entrambi i versanti in sede di consuntivo. Siamo stati un po’ ingenui, forse, nell’azione che ha determinato il vantaggio ospite in apertura, però molto bravi a capovolgere il verdetto iniziale di 0-1 in virtù di due realizzazioni ravvicinate a nostro favore. Peccato per il pareggio, maturato quasi alla fine. Probabilmente a quel punto avremmo meritato qualcosa in più, rispetto al Montevarchi. E’ andata così".

Un team che in parte cambia volto, per effetto delle operazioni di mercato degli ultimi giorni: la rentrée di Poggesi, l’inserimento di D’Amato, le prime presenze di Seri…

"A mio parere i nuovi si stanno ben integrando in gruppo e non esiteranno a fornire un valido contributo alla causa. Poggesi, poi, conosce alla perfezione l’ambiente del Poggibonsi".

Tornando, in conclusione, agli avversari di dopodomani: quali sensazioni in vista del faccia a faccia con l’undici gialloblù della vicina Tavarnelle?

"Nello specifico, il San Donato Tavarnelle si distingue anche come una delle migliori difese del girone E di serie D a valutare dalle reti subite dal mese di settembre in avanti. Un motivo in più, da parte nostra, per affrontare i rivali con la necessaria determinazione in un periodo cruciale del torneo".