Poggibonsi nel mirino. Squalificato Sabelli

Come era prevedibile ieri è arrivata la squalifica del Giudice sportivo per un turno del centrocampista Piergiorgio Sabelli che, così, sarà costretto a saltare la trasferta di Poggibonsi. Il calciatore, infatti, in diffida, domenica è stato ammonito dal direttore di gara per un comportamento, per la verità un po’ ingenuo, manifestato in occasione del calcio di rigore concesso agli avversari. I biancorossi, archiviato il pareggio con il Figline, ieri pomeriggio con mister Malotti, anche lui ammonito dal Giudice sportivo, si sono ritrovati al "Palazzoli" per iniziare la preparazione in vista della trasferta in terra senese: il Poggibonsi, domenica, è stato battuto per 2-0 in casa del San Donato Tavarnelle e si trova a metà classifica con 34 punti. Sicuramente un impegno difficile attende Cretella e compagni, come del resto lo sono tutte le gare in questo finale di campionato. Ma i biancorossi non si possono permettere il lusso di perdere ulteriori punti nella rincorsa al primo posto visto e considerato che hanno già sprecato diversi "bonus" concessi dalle avversarie. Mancano nove giornate al termine del campionato ed è auspicabile che il Grifone sia in grado di mettere a segno un filotto di vittorie in questo mese di marzo prima di arrivare allo scontro diretto con la capolista Pianese nella prima settimana di aprile.