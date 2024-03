Poggibonsi nel mirino. Tifo ‘inglese’ per il Grifone

La nona giornata del girone di ritorno vede il Grosseto (con Riccobono ex di turno) impegnato domani in casa del Poggibonsi, inizio alle 15, sul terreno dello stadio comunale "Stefano Lotti". Prima del match ci sarà la cerimonia per intitolare la tribuna dello stadio alla memoria di Uliano Vettori, tecnico giallorosso. Un appuntamento delicato per i biancorossi di mister Malotti, che sono chiamati a fare l’en plein per non perdere contatto dalla testa della classifica anche se vale la pena di ricordare che I "Leoni" giallorossi davanti al pubblico amico hanno subito soltanto una sconfitta. Un match, quindi, nel quale Cretella e compagni devono riscattare il mezzo passo falso compiuto sette giorni fa con il Figline. L’allenatore Malotti ha a disposizione tutti I giocatori, assente lo squalificato Sabelli, e potrebbe presentare alcune novità nello schieramento iniziale. Domani è in programma anche lo scontro al vertice tra Livorno e Pianese dal cui esito potrebbero scaturire conseguenze interessanti anche se il Grosseto in queste nove partite finali deve pensare soltanto a se stesso. Sugli spalti dello stadio senese il Grifone sarà sostenuto anche dal tifo di un gruppo di supporter inglesi gemellati con I "colleghi" maremmani. Oggi alle 19 si chiude la prevendita dei biglietti al Bar Tripoli mentre domani resterà aperto il botteghino dello stadio "Lotti" (costo del biglietto 10 euro). Arbitro del match Nicolò Rodrigari di Bergamo.