Poggibonsi: Nuovo tecnico Barontini e cambiamenti per la stagione 2025-2026

Composizione del Consiglio direttivo e scelte relative alla rosa affidata alla guida del nuovo tecnico, Federico Barontini. Sono i temi al centro dell’attenzione adesso per la società giallorossa, impegnata a predisporre i pilastri per il prossimo campionato di serie D, in fasi di notevoli cambiamenti - per non usare altri termini come ad esempio stravolgimenti - che sembrano interessare diversi settori dell’universo dei Leoni.

Un Poggibonsi che si avvicina alla stagione 2025-2026 nei dilettanti nazionali senza l’apporto di alcuni tra i capisaldi del recente passato, dal direttore generale Giacomo Guidi al ds Jacopo Galbiati. E anche per la panchina, dopo la conclusione del legame in marzo tra i giallorossi e Stefano Calderini, ha preso forma un altro addio: Francesco Baiano non è stato confermato dalla dirigenza, che ha ufficializzato la scorsa settimana proprio mister Barontini, già fantasista del Poggibonsi nel vittorioso torneo 2000-2001, in qualità di successore al timone della squadra.

E pare che non si fermino qui le partenze illustri. Eventi che potrebbero riguardare anche più di una pedina dell’organico del 2024-2025, terminato con il nono posto nella graduatoria del girone E, una salvezza diretta anticipata di novanta minuti sull’epilogo della regular season da parte di un gruppo che ha vissuto giornate soddisfacenti nel rendimento e prestazioni di indubbio pregio, alternate a periodi di sofferenza, specie a giudicare dai riscontri generali delle gare interne.

Spetta a Marcello Bucciarelli (nella foto), fresco di nomina nel ruolo di direttore sportivo, il compito di prendere le decisioni, naturalmente di concerto con il presidente Giuseppe Vellini e con le linee dettate dal comparto societario nel suo insieme. Un percorso estivo che si annuncia per certi versi delicato per il Poggibonsi, come del resto avviene di solito in presenza di un passaggio da un ciclo a un altro.

Tanti dei protagonisti dell’ultimo fruttuoso quinquennio non sono più in forza ai colori e così il Poggibonsi è atteso da un ulteriore start con le proprie forze, dagli addetti ai lavori impegnati "sul campo" a quanti, attraverso il sostegno in forma di sponsorizzazioni, permettono alla realtà locale di affrontare le insidie di una categoria che non guarda in faccia ad alcuno e non fa sconti. Variazioni che andranno a interessare anche gli juniores nazionali del Poggibonsi. Attese le formalizzazioni degli incarichi nelle caselle, dalla formazione maggiore e oltre, che per ora risultano vuote o comunque da completare, prima di arrivare all’esatta fisionomia del mosaico dei Leoni.

Paolo Bartalini