Poggibonsi, obiettivo San Giovanni. Belli: "Vietato ripetere certi errori"

A San Giovanni Valdarno la prossima tappa dei giallorossi nella serie D girone E. "Siamo impegnati in questa settimana nel valutare ciò che non è andato contro la Flaminia, in una partita terminata purtroppo con una brutta sconfitta", afferma Lorenzo Belli (nella foto), attaccante dei Leoni. Ora il match insidioso in programma allo stadio Virgilio Fedini... "Affronteremo una Sangiovannese che, sul campo amico, cercherà di ottenere il massimo – aggiunge Belli – nella corsa alla salvezza in una fase delicata, decisiva del cammino. Per quanto ci riguarda non siamo a mio avviso molto lontani dall’obiettivo della permanenza in categoria in un campionato assai complesso, ma dovremo cercare di non ripetere certi errori che hanno determinato il recente colpo a vuoto, ancora davanti ai nostri tifosi. Peccato, perché avevamo ottenuto l’en plein nelle sfide disputate in due rettangoli difficili come Orvieto e Livorno. Personalmente, sto cercando di ritrovare un po’ di continuità". Il Poggibonsi troverà dopodomani come avversaria una Sangiovannese affidata da poco a un tecnico valdelsano, Alessandro Deri, radici a San Gimignano e trascorsi anche sulla panchina della Colligiana. Per il Poggibonsi, l’allenatore Francesco Baiano dovrà rinunciare in avanti a Vitiello, a causa dell’infortunio patito a Livorno, e in retroguardia al giovane Palazzesi, lui stesso alle prese, già da qualche tempo, con un problema di natura fisica che gli impedisce di esprimersi. Nella Sangiovannese, tra l’altro, il mister del Poggibonsi, Francesco Baiano, ha disputato vari campionati in categorie professionistiche della C da calciatore (in particolare fra il 2002-2003 e il 2007-2008), nella tranche quasi conclusiva della sua carriera di atleta.

Paolo Bartalini