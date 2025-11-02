Poggibonsi: ora devi rialzare la testa. Oggi al Lotti arriva il Seravezza Pozzi

POGGIBONSIIl calendario non fa sconti. Ma il Poggibonsi, dalla sua posizione di coda nella classifica della serie D girone E, dovrà cercare di essere più forte anche degli ostacoli di prima fascia proposti dalla linea cronologica della stagione agonistica. Come il Seravezza Pozzi, team che occupa la terza posizione e che è ospite questo pomeriggio dei giallorossi allo stadio Stefano Lotti. Un Poggibonsi che cambia volto anche a livello di organico, per non lasciare alcunché di intentato nelle difficoltose operazioni per la risalita. Gabrio Gamma (nella foto), alla guida del collettivo, prova a far leva sui progressi da lui stesso ravvisati all’interno del gruppo nel recente periodo, per spingere i Leoni a sbloccarsi e a ripartire. In una graduatoria che vede il Poggibonsi fermo a quota due e tuttora quindi alla ricerca della prima vittoria del 2025-2026 in gare ufficiali. La settimana di preparazione ha visto ingressi e conclusioni di legami. In più sembra potersi riavvicinare a breve al percorso di recupero il leader della mediana Mazzolli, il grande assente nel cammino dei colori fin dall’agosto in Coppa Italia. In retroguardia riprenderà il proprio posto il capitano Federico Borri, costretto al forfait domenica scorsa allo Zecchini di Grosseto. Tocca a Gamma varare l’undici per fronteggiare oggi una compagine verdeazzurra dal rendimento estremamente regolare, da autentica big, secondo i desideri della dirigenza del club versiliese e dal tecnico Cristiano Masitto. Quest’ultimo, ricordato da calciatore anche per i suoi trascorsi nella Florentia Viola al tempo del campionato di serie C2 2002-2003. Si tratta in definitiva, da parte di Gamma, di valutare un eventuale utilizzo immediato fra i titolari per Zuccherato, a centrocampo, e per l’esterno Rodio. Elementi, rispettivamente del 2004 e del 2001, che hanno maturato esperienze nei dilettanti nazionali e che si sono di fatto appena aggregati ai Leoni per offrire il loro apporto alla causa in un momento complicato e allo stesso modo cruciale. Per individuare se non altro una via d’uscita per il Poggibonsi dallo scomodo ruolo di fanalino del raggruppamento. La direzione del confronto casalingo del Poggibonsi (fischio di inizio alle ore 14,30) è affidata a Samuel Dania di Milano. Assistenti, Matteo Leli dell’Aquila e Carlo Silvano di Civitavecchia. Volendo ipotizzare uno schieramento del Poggibonsi, la fisionomia in apertura potrebbe essere la seguente: Bertini, El Dib, Ponticelli, Borghi, Borri F., Borri L., Gonzi, Paulinho, Boriosi, Ciacci, Giustarini.

Paolo Bartalini