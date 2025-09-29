Poggibonsi: pareggio con rammarico. Vantaggio e uomo in più non sfruttati

GHIVIBORGO

1

POGGIBONSI

1

GHIVIBORBO (3-5-2): Butano, Del Dotto, Quochi, Vecchi, Baldacci, Cannarsa (46’ Mion), Citarella (62’ Signorini), Musatti, Arcuri (53’ Ceccanti), Boiga (73’ Ragghianti), Mariotti (73’ Thioune).

Panchina: Laoluna, Panconi, Lista, Brisciani. Allenatore Ingenito.

POGGIBONSI (4-2-3-1): Bertini, Ponticelli (80’ Sinatra), Borri, Borghi, Nobile, Corzani, Ciacci (83’ Resuttana), Corcione (57’ Ndiaye), Pippi (50’ Skerna), Gonzi, Kean (80’ Pruszko).

Panchina: Baracco, Boduri, Bruni, Boriosi. Allenatore Barontini.

Arbitro Spagnoli di Tivoli. Assistenti: Fatati di Latina e Rotatori di Ciampino.

Reti: 30’ Gonzi, 61’ Mariotti.

Note – 21’ espulso Quochi.

GHIVIZZANO – E’ un pari che non accontenta nessuno quello fra GhiviBorgo e Poggibonsi, i padroni di casa perchè possono recriminare per aver giocato tre-quarti di gara in inferiorità numerica e, nonostante in dieci, aver messo sotto l’avversario soprattutto nella ripresa, la compagine di Barontini per non aver saputo gestire un uomo e un gol di vantaggio, un capitale inestimale su un terreno così difficile come il ‘Bellandi’ di Ghivizzano.

Partita piacevole fin dall’avvio, con partenza sprint dei Colchoneros, che al 4’ sciupano una clamorosa occasione sull’asse Mariotti-Boiga, con il dieci locale che calcia incredibilmente fuori a porta spalancata. Rispondono i giallorossi al 12’, quando Corcione serve Gorzi che, da buona posizione, si allunga troppo la sfera. Al 21’ l’episodio che condiziona la sfida: errore in disimpegno del Ghivi, palla troppo corta per Quochi che viene anticipato da Kean, fallo del difensore e cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Il Poggibonsi prende coraggio e sfrutta l’occasione di lì a poco: corre infatti la mezz’ora quando Corzani crossa dalla destra, Gonzi al volo si avventa sul pallone e non da scampo a Butano, con un fendente alla sua sinistra. Il GhiviBorgo accusa il colpo ma si riorganizza, sfiorando il pari al 41’ con un numero di Boiga, tiro sotto la traversa e ottima risposta di Bertini, e al 45’: gran botta di Musatti dal limite con Bertini ancora reattivo a mettere in corner. I ragazzi di Corrado Ingenito vogliono almeno l’uno a uno e, dopo aver sprecato con Baldacci e Boiga in apertura di ripresa, lo acciuffano al 16’ della seconda frazione, grazie alla zampata di Mariotti, tutto solo a centro area sul filo del fuorigioco. I Colchoneros insistono, forze fresche in campo a pressione costante alla ricerca della vittoria, la squadra di Barontini (nella foto) si accontenta. Un brivido per parte nel finale: Gonzi fuori di poco, Ragghianti alto sopra la traversa.