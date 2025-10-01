Poggibonsi: preso un centrocampista. Dal Grosseto ecco il 2007 Veis Shenaj

Arriva dal Grosseto il nuovo centrocampista Under del Poggibonsi. È il classe 2007 Veis Shenaj (nella foto) nato a Montevarchi, origini albanesi. Fa ingresso Shenaj in un settore, la mediana, che ha conosciuto varie traversie fin da agosto per il Poggibonsi.

Le principali, anche dal profilo dei periodi necessari al recupero, riguardano Mazzolli e il promettente diciassettenne Biagiotti. Ora l’arrivo del diciottenne, che in serie D ha già all’attivo l’esordio. Segnatamente con i colori biancoazzurri della Sangiovannese. Nel reparto Shenaj opera da centrale, unendo corsa e sacrificio - si spiega dall’Us Poggibonsi - alla qualità nel palleggio. Doti che lo rendono prezioso nello sviluppo del gioco della squadra.

I Leoni si preparano adesso alla gara interna, insidiosa, con il Prato. Mister Barontini è impegnato in questi giorni nel valutare la situazione all’interno del team, tra possibili recuperi e ritorni in squadra. Sedute riprese ieri pomeriggio allo stadio Stefano Lotti per il collettivo, deciso a mostrarsi all’altezza in occasione del confronto contro il forte organico dei lanieri, con il contributo in attacco di un goleador come Mencagli, al Poggibonsi per una tranche del 2023-2024. Tra gli altri elementi della compagine di viale Marconi da valutare ad opera dello staff, anche Lorenzo Borri nel quadro di un eventuale ritorno nel cuore della retroguardia dopo il debutto stagionale a Siena nella partita che si è giocata sabato 20 settembre.

Nel match fuori casa con il GhiviBorgo il Poggibonsi ha dovuto inoltre rinunciare all’apporto a centrocampo del brasiliano Paulinho e in avanti a Boriosi, rimasto prudenzialmente tra gli atleti in panchina a disposizione di Federico Barontini.

Ora il Poggibonsi, anche alla luce dell’approdo in viale Marconi del baby Shenaj, può esaminare anche delle soluzioni differenti all’interno dello scacchiere. I prossimi giorni di preparazione forniranno ulteriori risposte in materia.

L’obiettivo in casa giallorossa è ovviamente quello di centrare la prima vittoria in campionato, sia per una questione di entusiasmo da ritrovare, sia per migliorare una classifica che al momento non è proprio il massimo