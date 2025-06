Poggibonsi: primo passo verso la nuova stagione. Ufficializzato il Consiglio direttivo giallorosso

Va in porto una delle priorità estive indicate del presidente Giuseppe Vellini (nella foto): la creazione dei nuovo Consiglio direttivo dell’Us Poggibonsi. Ieri pomeriggio, attraverso un comunicato, la formalizzazione della "cabina di regia", come si legge, "per prendere decisioni in maniera coordinata, garantendo trasparenza e solidità nei processi interni". Nel gruppo, dieci membri, si registrano i nuovi ingressi, le conferme e anche i ritorni. Un esempio? Sergio Tanzini, che guidò da presidente il Poggibonsi dalla seconda metà degli anni Novanta al nuovo millennio, rientra adesso in viale Marconi da Consigliere. Ecco dunque i nomi degli imprenditori che compongono l’organismo interno al sodalizio, secondo l’ordine alfabetico riportato nella nota: Ilio Bruni, Lorenzo D’Aloisio, Claudio Ferrieri, Mirko Ferrieri, Maurizio Leoncini, Lorenzo Mori, Luca Mori, Nicola Rocchi, Sergio Tanzini, Paolo Testi. Un Consiglio, è scritto, che è il "frutto dell’impegno e del sostegno di importanti sponsor che hanno creduto nel progetto giallorosso e nel suo rilancio strutturale". Sono specificati anche gli obiettivi e la mansioni da svolgere in vista del 2025-2026: "Oltre a delineare le strategie societarie, il Consiglio avrà il compito di rafforzare i rapporti con l’Amministrazione Comunale, le altre società sportive e, naturalmente, con i tifosi, parte fondamentale della nostra identità". Dopo il Consiglio, in programma un ulteriore passo ad opera della Us Poggibonsi: "A breve - si spiega - sarà reso pubblico anche un organigramma completo e ramificato, che definirà in modo preciso i ruoli, i settori di competenza e i referenti operativi della società". Per il momento, in materia di ufficializzazioni, il Poggibonsi ha annunciato l’ingresso di Marcello Bucciarelli come direttore sportivo e di Federico Barontini, allenatore per il prossimo campionato di serie D. Ci sono altre caselle da riempire. Nella formazione maggiore, non si conoscono per adesso tutti i nomi dei collaboratori di mister Barontini all’interno dello staff. E c’è attesa anche per le possibili conferme, dal team del 2024-2025, riguardo all’organico del Poggibonsi per il torneo che verrà: "Nei prossimi giorni - conclude la società - verranno ufficializzati lo staff tecnico della Prima Squadra e della Juniores Nazionale, e i nomi dei calciatori che comporranno le due rose per la stagione sportiva in arrivo".

Paolo Bartalini