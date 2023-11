Poggibonsi, resta la bella prestazione. Calderini: "Meritavamo molto di più"

Prestazione di segno positivo, ma risultato avverso ai Leoni. A prendersi i tre punti è stato il Grosseto nell’incontro dell’altra sera allo stadio Carlo Zecchini. "Sono contento della partita giocata dai ragazzi - ha detto mister Calderini, nel dopo gara – perché è stata una prova attenta, aggressiva e di alto livello. Credo che i ragazzi abbiano fatto ciò che si era sperimentato in pochi giorni tra la sfida con il San Donato Tavarnelle e il match infrasettimanale nel capoluogo della Maremma. C’è un po’ di rammarico, ovvio: alla luce di ciò che si è visto, un verdetto utile lo avremmo a mio avviso meritato. Purtroppo nel calcio gli episodi fanno la differenza e nella circostanza non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni create". L’attenzione del tecnico del Poggibonsi si sposta poi sulla sequenza del 95’: "Il rigore non fischiato a nostro favore? Penso che sia stato lampante, solare, ma l’arbitro forse non se l’è sentita di assegnarcelo. Come hanno reagito i ragazzi? Chiaro che non l’abbiano presa bene. Quanto espresso sul campo, comunque, ci deve dare maggiore forza. Venire a Grosseto e fare una partita alla pari fino all’ultimo istante, credo che ci permetta se non altro di portare a casa una dose significativa di autostima". Cosa non ha funzionato nella ripresa per il Poggibonsi? "Il Grosseto doveva spingere di più. Ha saputo gestire meglio la palla, ma le opportunità migliori – osserva in conclusione Calderini - le abbiamo avute noi e il fatto di non aver segnato ha chiaramente condizionato gli esiti della sfida. Il Grosseto ha una squadra importante, anche se poi ha sofferto molto il nostro gioco, accusando più volte delle difficoltà".

Paolo Bartalini