Poggibonsi-S. Donato Tavarnelle. Torna in scena lo storico derby. Gialloblù: dubbio Neri e Bellini

In vista del turno infrasettimanale del 1 novembre, alcune società di serie D hanno deciso di anticipare ad oggi le gare dell’8ª giornata. Per il girone "E" fari puntati allo stadio "Stefano Lotti" dove si gioca l’anticipo fra il Poggibonsi e il San Donato Tavarnelle. Si tratta di una partita importante che torna d’attualità dopo un anno di assenza dovuto alla partecipazione del San Donato del presidente Andrea Bacci al campionato di Lega Pro. Essendo stato un derby storico è da qualche settimana che le due tifoserie lo hanno cerchiato sul calendario, perché fin qui ha sempre regalato interessanti duelli con bel gioco e tante soddisfazioni.

Quindi, rieccoci alla sfida fra Poggibonsi e San Donato Tavarnelle, che stavolta a chiedere maggiore attenzione è la classifica, con i gialloblù di Collacchioni in serie positiva, avanti di cinque punti rispetto ai cugini giallorossi allenati da Stefano Calderini, smaniosi di riprendere la strada del successo smarrita dalla gara con la Pianese. Il San Donato si presenta all’appuntamento privo di Videtta squalificato e con Bellini in forte dubbio, come pure Neri che lamenta fastidi all’adduttore, le cui possibilità di impiego sono legate al responso dell’esame ecografico. E’ probabile che il tecnico Collacchioni impieghi Diana per sostituire Videtta, con gli spostamenti di Giubbolini e Frosali, mentre Calami che ha recuperato sarà della partita. Per il resto, solita formazione gialloblù con Lucatti come punto di riferimento in attacco. Infine, arbitra Pizzi di Bergamo, coadiuvato da Sciotti di Bologna e da Cannoni di Città di Castello.

Giovanni Puleri