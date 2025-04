Poggibonsi: Salvezza in Serie D Assicurata, Ora Si Guarda al Futuro

"Contava non perdere e abbiamo ottenuto il punto che serviva per rimanere in serie D". Guarda agli aspetti pratici, in sala stampa allo stadio Stefano Lotti, il direttore sportivo del Poggibonsi, Jacopo Galbiati. Dopo il successo di Figline Valdarno del 17 aprile, era rimasto da compiere ai Leoni l’ultimo passo in direzione della permanenza in categoria. Ieri Pacini e compagni hanno completato il mosaico. Si pensa già al domani? La domanda risuona nel dopo gara. "Intanto in calendario abbiamo ancora una partita da onorare – ribatte Galbiati – tra le mura della Fulgens Foligno. Poi sarà la società, con i suoi componenti, a riunirsi e a prendere le decisioni per il torneo che verrà". Si passa a un consuntivo del 2024-2025: "Certi obiettivi, come appunto una salvezza, non sono in alcun caso da ritenere scontati. Dispiace che sia un po’ mancata nell’arco dei mesi quella continuità nei risultati che ci avrebbe permesso di avere, a oggi, quattro cinque punti in più dell’attuale score. A mio parere li avremmo meritati. Il momento più bello? Senza dubbio la prestazione del derby con il Siena all’andata. La miglior prova del Poggibonsi – conclude Galbiati – nell’ultimo quadriennio".

Paolo Bartalini