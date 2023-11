Poggibonsi torna a vincere: 1-0 al San Donato Tavarnelle

Poggibonsi, 28 ottobre 2023 – Torna al successo il Poggibonsi nel giorno della festa per le 100 presenze in giallorosso di capitan Camilli, premiato dal dg Giacomo Guidi prima del fischio d'avvio. Decide dopo un'ora il gol di Mencagli, che risolve uno spunto corale ben congegnato da un Poggibonsi che interrompe dunque la fase di incontri utili del San Donato Tavarnelle, rimaneggiato nello schieramento ma in grado di costituire comunque un pericolo. Una formazione impenetrabile e sempre all'altezza nel creare insidie in avanti grazie a Lucatti e soci. Si distingue per la prestazione, per le opportunità e arriva quasi all'1-1 il team di Collacchioni, però Lorenzo Bellini spreca l'occasionissima dal dischetto. Primo tempo sprovvisto di annotazioni. Rischia l'autorete al 16' il San Donato Tavarnelle, ma Sichi rimedia in extremis. Lucatti, poco dopo, non arriva per un soffio su un cross da destra che chiedeva solo di essere deviato in rete.

È sempre Lucatti a svettare a inizio ripresa. La sfera, controllata da Pacini, si smarrisce sul fondo. Nuovo slancio per il Poggibonsi giunge dagli ingressi disposti da Calderini che inserisce Motti - al posto di Leonardo Bellini, costretto a uscire per infortunio - e Barbera, che rileva il coetaneo Marcucci. Ancora Lucatti costringe Pacini in corner. Sul ribaltamento di fronte ecco l'azione, da manuale, che permette al Poggibonsi di sbloccare il risultato. Barbera serve Bartolozzi, che invita Mazzolli a girare per Motti. Il passaggio è per Mencagli, che da due passi appoggia più in là della linea: 1-0.

Il San Donato Tavarnelle ha la grossa chance per il pari, in forma di un rigore conquistato da Seghi. Dal dischetto però Lorenzo Bellini spedisce oltre la traversa. Pacini deve mettere un'altra pezza sulle rabbiose incursioni dei gialloblù. Ancora Poggibonsi nelle battute conclusive. Saccardi fugge in virtù del servizio intelligente di Motti. Il rasoterra del numero 11 termina a lato alla sinistra di Campinoti. È il sussulto conclusivo. Poi l'atteso abbraccio al triplice fischio da parte dei Leoni con una gradinata che aveva chiesto al gruppo, attraverso uno striscione, di tornare a ruggire.

Il tabellino