Poggibonsi, scatta l’ora del riscatto. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle

Il Poggibonsi anticipa. È in programma questo pomeriggio alle 15 allo Stefano Lotti l’incontro dei Leoni con il San Donato Tavarnelle, per l’ottava giornata della serie D girone E. Un derby ritrovato, un match che torna sulla scena a distanza di diciotto mesi dalla sfida infrasettimanale che interessò da vicino l’alta classifica, nella stagione caratterizzata dal duello per il vertice tra i giallorossi e il team chiantigiano. Riportando tutto in direzione dell’attualità, il San Donato Tavarnelle adesso sta conoscendo di nuovo una fase di ascesa a livello di classifica, alla luce delle recenti due affermazioni consecutive, mentre il Poggibonsi è chiamato a recuperare posizioni in un periodo poco propizio in fatto di risultati del rettangolo. Difficoltà evidenziate pure in occasione della trasferta di Montevarchi, da parte di una compagine che possiede comunque le potenzialità per risalire, mantenendo la necessaria concentrazione e cercando il giusto impatto sulla sfida come richiesto in più circostanze da mister Calderini. Il San Donato Tavarnelle di Collacchioni è compagine che subisce pochissimo e che cercherà di far leva sui confortanti esiti degli ultimi turni. Anche da tali aspetti dovrà guardarsi il Poggibonsi in previsione della sfida odierna, affidandosi al sostegno dei tifosi della gradinata in una fase da tenere in considerazione e da catalogare anche come "delicata" per certi versi. La prima volta, dopo diversi anni, che occorre scomodare tale aggettivo nella descrizione di un appuntamento sul rettangolo nel percorso agonistico del Poggibonsi, che non coglie un successo dal 2-1 a spese dei Mobilieri Ponsacco e che è reduce, negli incontri casalinghi, dal pari a reti inviolate dal sapore amarognolo con il Real Forte Querceta, due settimane or sono. La sfida con il San Donato Tavarnelle sarà preceduta dal riconoscimento voluto dalla società di viale Marconi per il capitano Saverio Camilli (nella foto), fresco del raggiungimento delle cento presenze con i colori del Poggibonsi. A Camilli, che ha cominciato il cammino all’interno del club nel 2016 nei dilettanti nazionali per poi riprenderlo nel 2020 in Eccellenza, "in tempo" per il ritorno in serie D, sarà consegnata dai dirigenti una maglia celebrativa per rimarcare il suo approdo in triplice cifra in forza al collettivo.

La direzione di gara è affidata ad Alessandro Pizzi di Bergamo. Assistenti, Savino Sciotti di Bologna e Andrea Cannoni di Città di Castello. Per un Poggibonsi, in vista del faccia a faccia con il San Donato Tavarnelle, che potrebbe presentarsi al fischio d’avvio con questo undici: Pacini, Di Paola, Tognetti, Mazzolli, Cecchi, Borri, Barbera, Camilli, Motti, Bigozzi, Mencagli.