Poggibonsi, scocca l’ora di Baiano. Domenica subito la sfida di Orvieto

Dopo le presentazioni e le dichiarazioni di intenti, un percorso salvezza da affrontare. Ne è consapevole Francesco Baiano (nella foto, al momento suo approdo in giallorosso), che ieri ha diretto il primo allenamento da tecnico dei Leoni. Deve immediatamente prendere visione dell’attuale quadro all’interno del team, il nuovo mister del Poggibonsi in ottica permanenza in categoria. Perché il calendario mette di fronte al collettivo già una coppia di trasferte: il viaggio di domenica prossima a Orvieto e a seguire, dopo la pausa prevista dal programma stagionale, il confronto all’Ardenza con il Livorno super capolista del girone E. A completare il cammino del mese di marzo, la sfida allo Stefano Lotti con la Flaminia. Tutto questo in una fase che sarà caratterizzata anche da potenziali scontri diretti nell’area a rischio della graduatoria. Il Poggibonsi sarà infattio chiamato a misurarsi in successione con Sangiovannese, Terranuova Traiana, Figline. L’esordio di Francesco Baiano davanti ai cronisti sarà invece domani nella sala stampa dello stadio Stefano Lotti. Una priimissima occasione di confronto con i media, da parte del trainer scelto dalla dirigenza per tentare di raggiungere il traguardo se possibile senza code post campionato.

"Il presidente Giuseppe Vellini e tutta la società – si legge nella nota dell’Us Poggibonsi - danno il benvenuto a Francesco Baiano e rivolgono al neo mister un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori giallorossi". Il direttore generale Giacomo Guidi commenta così l’arrivo di Baiano: "Siamo contenti perché cercavamo una figura esperta, capace di prendere in mano le redini della squadra in un momento particolare". Il direttore sportivo Jacopo Galbiati, dal canto suo, esprime anche un pensiero per il tecnico, Stefano Calderini, che ha contribuito a creare a Poggibonsi un’isola felice sul piano calcistico dal suo ingresso nel 2020 in viale Marconi. "Dispiace per l’esonero di Calderini e lo ringrazio per questi anni insieme – dice Galbiati – e siamo sicuri che il nuovo allenatore possa fornire un aiuto per condurre il gruppo all’obiettivo della salvezza". Per la gara esterna con l’Orvietana sarà ancora assente Bigica. Il centrocampista della classe 2001 sconterà sul rettangolo della città etrusca il terzo e ultimo turno di stop disciplinare su decisione del giudice sportivo, per effetto del cartellino rosso conosciuto nella partita casalinga con il Ghiviborgo nel corso della ripresa, il 15 febbraio. Fermato inoltre per una giornata Valori, a causa della quinta ammonizione ricevuta.

Paolo Bartalini